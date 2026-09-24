Caixa aciona TST contra greve de bancários
A Caixa Econômica Federal acionou o Tribunal Superior do Trabalho contra a greve de bancários que dura desde 10 de setembro. A decisão foi tomada após uma nova rodada de negociações na última quarta-feira (23).
Segundo o banco, foram apresentadas “propostas distintas” e não foi possível chegar a um acordo.
Diante do impasse nas negociações, a CAIXA decidiu submeter a questão à apreciação do Tribunal Superior do Trabalho (TST), por meio de dissídio coletivo, buscando uma solução institucional que assegure segurança jurídica e previsibilidade para todas as partes envolvidas.Caixa
A nota continua afirmando que o banco “manterá sua postura de respeito às identidades representativas e compromisso com os empregados” e “cumprirá integralmente as determinações que vierem a ser estabelecidas pela Justiça do Trabalho”.
A Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito (Contec) comunicou que mobilizou sua assessoria jurídica e que tomará medidas em defesa dos empregados. Também indico aquele que, apesar das recusas, ainda existe espaço para negociação com a instituição.
O texto também afirma que o banco deve continuar com a proposta apresentada anteriormente e que, segundo o banco, não fazem parte do dissídio.
Na tarde desta quarta, trabalhadores protestaram em frente à Caixa na Avenida Paulista.
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