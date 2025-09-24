3 formas de consumir a banana para melhorar os resultados do treino

Nutróloga ensina também qual o melhor tipo para cada atividade física

A banana pode ser incluída em diferentes momentos da rotina esportiva para auxiliar nos resultados Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock

Para manter um desempenho consistente nas atividades físicas, é essencial incluir no plano alimentar opções que unam praticidade e equilíbrio nutricional. A banana, além de ser uma fruta versátil e de fácil acesso, oferece nutrientes importantes para manter o corpo ativo durante o treinamento. Rica em potássio, fibras e carboidratos, ela se torna uma escolha estratégica para quem busca melhores resultados na academia.

A seguir, descubra os diferentes tipos de banana, suas indicações e como consumi-las para potencializar seu desempenho nos treinos!

Tipos de banana e quando consumi-las

De acordo com a Dra. Daniela Jobst, fundadora da Clínica Jobsts, médica especialista em endocrinologia, nutrição e medicina integrativa, a fruta, que tem variados tipos, pode ser incluída em diferentes momentos da rotina esportiva.

“A banana-prata, por ter índice glicêmico mais baixo, libera energia de forma gradual, sendo ótima para quem se alimenta com antecedência ao treino, enquanto a banana-nanica, mais doce, fornece energia rápida e pode ser consumida próxima ao treino ou durante atividades prolongadas. Já a banana-maçã tem menos carboidratos e não é a melhor para performance, mas pode ser indicada para quem tem maior sensibilidade digestiva”, explica.

Consumir vitamina de banana com aveia auxilia na reposição de energia Imagem: Irina Rostokina | Shutterstock

3 formas de incluir a banana na rotina de treino

Para aproveitar todos os benefícios da fruta, a especialista destaca três formas simples de incluir a banana na rotina de alimentação diária:

Pré-treino: cerca de 30 a 40 minutos antes da atividade, a banana assada com mel e canela é uma escolha leve e de fácil digestão, fornecendo energia para melhorar o desempenho; Intratreino: em treinos longos, acima de uma hora e meia, os chips de banana desidratada são práticos de transportar e ajudam a manter os níveis de energia estáveis durante o exercício; Pós-treino: a vitamina de banana com aveia e leite vegetal é ideal para recuperar o corpo, auxiliando na reposição de energia, além de fornecer fibras e proteínas leves que favorecem a recuperação muscular.

Segundo a nutróloga, “quando consumida como parte de uma alimentação saudável e equilibrada, a banana se integra a uma rotina de exercícios, sono adequado e hidratação regular, contribuindo para o bem-estar e a saúde integral. Mais do que uma fruta funcional, ela é uma aliada na manutenção de energia, disposição e equilíbrio do corpo no dia a dia”, finaliza a Dra. Daniela Jobst.

Por Felipe Sá