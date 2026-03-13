5 penteados estilosos e fáceis para curtir festivais de música
Baby braids, half bun e glitter na raiz surgem como apostas de styling para quem quer curtir um dia inteiro de shows com personalidade
Festivais de música são uma verdadeira maratona: horas de shows, multidão, muita caminhada entre palcos e um clima que pode variar entre sol forte, chuva e vento. Com a proximidade do Lollapalooza Brasil, que vai reunir milhares de fãs no Autódromo de Interlagos, pensar em penteados que unam estilo e praticidade se torna parte do preparo para aproveitar cada momento do evento.
Mais do que simplesmente prender os fios, os penteados de festival permitem explorar texturas, acessórios e detalhes que ajudam a transformar o cabelo em parte importante da produção. Tranças finas, coques despojados, acabamentos polidos e até toques de brilho na raiz são alguns dos recursos que podem elevar o look sem exigir grandes produções.
“Em eventos como festivais, o ideal é apostar em penteados que tenham personalidade, mas que também sejam práticos para aguentar horas de movimento. A escolha de bons finalizadores e acessórios ajuda a manter o visual no lugar e valoriza ainda mais o resultado”, explica Mauricio Pina, hairstylist e diretor artístico da rede Jacques Janine.
A seguir, reunimos 5 ideias de penteados que combinam estilo e funcionalidade para aproveitar os festivais com conforto e atitude do primeiro ao último show. Confira!
1. Baby braids com cabelo solto
Duas trancinhas finas na parte frontal do cabelo criam um visual moderno e despojado, enquanto o restante dos fios permanece solto. Para reproduzir o penteado, separe duas pequenas mechas próximas à risca central e faça tranças delicadas, prendendo as pontas com elásticos discretos. Nas tranças, vale aplicar spray fixador de fixação leve para ajudar a alinhar os fios e manter a definição por mais tempo.
Para deixar o visual mais interessante, pequenos piercings de cabelo ou argolinhas metálicas podem ser aplicados nas tranças, criando um detalhe marcante no penteado. “As baby braids são uma forma simples de transformar o visual e trazer personalidade ao look de festival sem exigir muita manutenção. É um penteado fácil de fazer e que funciona bem em diferentes tipos de cabelo”, explica Mauricio Pina.
Sugestão de produto: Anel de Cabelo Pearl ProArt.
2. Coque alto com mechas frontais
O coque alto é uma escolha prática para festivais, pois mantém o cabelo preso e confortável ao longo do dia. Para fazer o penteado, prenda todo o cabelo em um rabo de cavalo alto no topo da cabeça e torça os fios formando um coque, fixando com grampos. Deixe algumas mechas frontais soltas para criar um efeito mais leve e natural. Para um acabamento ainda mais estiloso, também é possível modelar os baby hairs próximos à testa com ajuda de uma escova pequena ou pente fino, criando desenhos delicados na raiz.
Para garantir que o penteado permaneça intacto ao longo de horas de shows e movimento, finalize com spray fixador de média ou alta fixação. “Coques são ótimos aliados para eventos longos porque ajudam a manter o cabelo no lugar e ainda permitem variações que deixam o visual mais moderno e personalizado”, comenta o diretor artístico.
Sugestão de produto: Hair Spray Extra Forte Charming.
3. Franja polida estilo slick
A franja modelada com acabamento polido cria um visual marcante e moderno. Para reproduzir o efeito, separe a parte frontal do cabelo e aplique uma pequena quantidade de cera para alinhar os fios próximos à raiz, utilizando um pente fino ou escova pequena para criar o acabamento liso e estruturado. O restante do cabelo pode ficar preso em um rabo de cavalo, coque ou meio preso. “O efeito polido na parte frontal traz um ar contemporâneo ao visual e ajuda a destacar a maquiagem e os acessórios”, afirma Mauricio Pina.
4. Half bun com textura
O half bun é um meio preso com coque alto que mistura praticidade e estilo. Para criar o penteado, separe a metade superior do cabelo, prenda em um rabo de cavalo no topo da cabeça e torça os fios formando um pequeno coque. O restante do cabelo pode ficar solto, com ondas naturais ou textura suave. Para potencializar esse efeito, aplique uma mousse no comprimento, que ajuda a dar mais volume e movimento aos fios. “Esse penteado é versátil e funciona bem em diferentes tipos de cabelo, além de manter parte dos fios soltos sem perder o conforto”, explica o profissional.
5. Raiz com brilho ou glitter
Aplicar glitter na raiz do cabelo é uma forma simples de transformar qualquer penteado em um visual de festival. Para reproduzir o efeito, faça uma risca central ou lateral e aplique o brilho ao longo da divisão dos fios. Antes disso, vale usar um spray de brilho para iluminar o cabelo e ajudar a destacar ainda mais o efeito do glitter. O resultado pode acompanhar diferentes estilos, como cabelo solto, tranças ou rabos de cavalo. “O brilho na raiz cria um ponto de destaque no visual e traz o clima de festival de forma rápida e divertida”, finaliza Mauricio Pina.
Sugestão de produto: Spray de Brilho Gloss Eu Amo Charming.
Por Marcela Pedrassoli
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