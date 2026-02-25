Almoço saudável sem carne: 5 receitas vegetarianas para a Quaresma
Aprenda a preparar pratos equilibrados, saborosos e nutritivos para este período
A Quaresma é um período tradicional de reflexão para muitos cristãos e costuma vir acompanhada de mudanças no cardápio, especialmente com a redução ou retirada da carne nas refeições. Durante esses 40 dias, muita gente busca alternativas que mantenham o prato equilibrado, saboroso e nutritivo, sem abrir mão da variedade no dia a dia.
Inclusive, é totalmente possível montar combinações completas, cheias de cor e textura, usando ingredientes simples e acessíveis. Se a ideia é variar o almoço sem complicação, confira agora 5 receitas vegetarianas para a Quaresma e renove sua rotina na cozinha!
1. Curry de cogumelos, grão-de-bico e espinafre
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola picada em cubos pequenos
- 3 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de gengibre fresco ralado
- 2 colheres de sopa de curry em pó
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 colher de chá de páprica doce
- 400 g de tomate pelado picado
- 200 ml de leite de coco
- 150 ml de água quente
- 250 g de cogumelo fresco fatiado
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 xícara de chá de espinafre fresco
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de chá de açúcar
- Salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Aqueça uma frigideira funda em fogo médio e adicione o azeite de oliva. Depois, refogue a cebola até ficar macia e levemente dourada. Acrescente o alho e o gengibre e mexa por cerca de 1 minuto. Em seguida, adicione o curry, a cúrcuma, o cominho e a páprica. Misture por 30 segundos para liberar os aromas das especiarias. Junte o tomate picado e mexa. Refogue até formar um molho levemente espesso.
Após, acrescente o leite de coco e a água quente. Misture até obter um molho homogêneo de cor alaranjada intensa. Adicione os cogumelos fatiados e cozinhe por cerca de 5 minutos em fogo médio, até que fiquem macios e absorvam o sabor do molho. Depois, incorpore o grão-de-bico cozido, tempere com sal, pimenta-do-reino e açúcar. Cozinhe por mais 5 minutos para que os sabores se integrem. Por último, adicione o espinafre fresco e misture delicadamente até que murche no calor do preparo. Finalize com salsinha picada e sirva ainda quente.
2. Moqueca de palmito pupunha com banana-da-terra
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola fatiada em meia-lua
- 1 pimentão vermelho fatiado em tiras
- 1 pimentão amarelo fatiado em tiras
- 2 dentes de alho picados
- 400 g de palmito pupunha em rodelas grossas
- 1 banana-da-terra madura cortada em rodelas grossas
- 2 tomates maduros picados em cubos
- 200 ml de leite de coco
- 100 ml de água quente
- 1 colher de sopa de extrato de tomate
- 2 colheres de sopa de coentro fresco picado
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de sopa de suco de limão
Modo de preparo
Aqueça uma panela larga em fogo médio e adicione o azeite de oliva. Depois, refogue a cebola por 3 minutos até ficar macia. Acrescente o alho e mexa por 1 minuto. Adicione os pimentões e refogue por 4 minutos até começarem a amolecer. Incorpore os tomates picados, o extrato de tomate, o sal, a páprica e a pimenta-do-reino. Misture bem.
Em seguida, coloque o palmito pupunha e a banana-da-terra sobre o refogado, distribuindo sem mexer demais para manter os pedaços inteiros. Despeje o leite de coco e a água quente. Tampe e cozinhe por 10 minutos em fogo médio-baixo. Finalize com suco de limão e coentro fresco.
Dica: sirva com arroz branco.
3. Penne ao molho bolonhesa de lentilha
Ingredientes
Macarrão
- 250 g de macarrão tipo penne
- 1 colher de sopa de sal para a água do cozimento
Molho bolonhesa de lentilha
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola picada em cubos pequenos
- 2 dentes de alho picados
- 1 cenoura ralada fina
- 1 talo de salsão picado em cubos pequenos
- 1 xícara de chá de lentilha cozida
- 2 xícaras de chá de tomate pelado picado com o molho
- 2 colheres de sopa de extrato de tomate
- 1/2 xícara de chá de água quente
- 1 colher de chá de orégano seco
- 1 colher de chá de manjericão seco
- 1/2 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de chá de açúcar para equilibrar a acidez
Finalização
- 2 colheres de sopa de salsinha fresca picada
- 4 tomates-cereja cortados ao meio
Modo de preparo
Macarrão
Coloque 2 litros de água em uma panela grande e leve ao fogo alto. Quando ferver, adicione 1 colher de sopa de sal e o penne. Cozinhe conforme o tempo indicado na embalagem até ficar al dente. Escorra e reserve.
Molho bolonhesa de lentilha
Enquanto o macarrão cozinha, aqueça uma panela média em fogo médio e adicione o azeite de oliva. Refogue a cebola por cerca de 3 minutos até ficar translúcida. Acrescente o alho e mexa por 1 minuto. Depois, adicione a cenoura ralada e o salsão picado. Refogue por 4 minutos, mexendo para que os legumes fiquem macios.
Incorpore a lentilha e misture bem. Acrescente o tomate pelado, o extrato de tomate e a água quente. Mexa até formar um molho espesso. Tempere com orégano, manjericão, páprica, sal, pimenta-do-reino e açúcar. Cozinhe em fogo médio por aproximadamente 10 minutos, mexendo ocasionalmente, até o molho encorpar e adquirir textura semelhante à bolonhesa tradicional.
Finalização
Para montar o prato, distribua o penne em um prato fundo. Coloque uma porção generosa do molho de lentilha no centro. Finalize com tomates-cereja e salsinha picada. Sirva imediatamente, mantendo o molho bem espesso e concentrado.
4. Bobó de abóbora com castanha-de-caju
Ingredientes
- 800 g de abóbora cabotiá em cubos médios
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 100 g de castanha-de-caju crua
- 200 ml de água quente para hidratar
- 200 ml de leite de coco
- Água para cozinhar
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de chá de páprica doce
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
Modo de preparo
Coloque a castanha-de-caju em uma tigela e cubra com 200 ml de água quente. Deixe hidratar por 20 minutos. Depois, cozinhe a abóbora em água suficiente para cobrir, em panela em fogo médio, por 15 minutos. Escorra. Em seguida, bata no liquidificador a castanha hidratada com a própria água até formar um creme liso. Reserve.
Depois, aqueça uma panela média em fogo médio e adicione o azeite. Refogue a cebola por 3 minutos. Acrescente o alho e mexa por 1 minuto. Após, adicione a abóbora cozida e amasse levemente com uma colher de pau, deixando alguns pedaços. Incorpore o creme de castanha e o leite de coco e misture até obter textura cremosa. Em seguida, tempere com sal, páprica e pimenta-do-reino. Cozinhe por 5 minutos, mexendo até engrossar, e finalize com cheiro-verde.
5. Panqueca de espinafre recheada com creme de ervilha
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de leite de aveia
- 1 xícara de chá de espinafre cru
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 colher de chá de sal
Recheio
- 1 xícara de chá de ervilha seca cozida
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1/2 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
Modo de preparo
Massa
Coloque no liquidificador o leite de aveia e o espinafre. Bata até ficar homogêneo. Depois, adicione a farinha, o azeite e o sal. Bata novamente até formar uma massa líquida e uniforme. Em seguida, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte levemente com azeite. Após, despeje uma concha pequena de massa e espalhe girando a frigideira. Cozinhe por 2 minutos de cada lado e repita até terminar a massa. Reserve.
Recheio
Para o recheio, aqueça uma panela em fogo médio e adicione o azeite. Refogue a cebola por 2 minutos. Acrescente o alho e mexa por 1 minuto. Em seguida, adicione a ervilha cozida e amasse parcialmente para formar creme rústico. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 3 minutos. Finalize com salsinha. Após, recheie cada panqueca com o creme de ervilha, enrole e sirva quente.
Dica: sirva com salada fresca.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.