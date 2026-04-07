Dia Mundial da Saúde: 9 livros para viver melhor

Veja obras que aproximam o cuidado do cotidiano real, sem idealizações

Ler também é uma forma de cuidar de si e encontrar mais equilíbrio no meio da rotina Imagem: DexonDee | Shutterstock

O Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril, foi instituído para marcar a fundação da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1948, e passou a ser comemorado a partir de 1950. A data tem como objetivo conscientizar sobre a importância da qualidade de vida e dos diferentes fatores que impactam o bem-estar da população.

Mais do que um marco no calendário, o dia também é uma oportunidade de olhar com mais atenção para os próprios hábitos. A literatura ajuda nisso: desacelerar, organizar pensamentos e enxergar novas possibilidades para equilibrar corpo, mente e relações.

Dos bastidores da medicina às nuances da saúde mental, passando por autoconhecimento, luto e construção de rotinas mais saudáveis, os livros desta seleção oferecem um panorama diverso e necessário. São obras que aproximam o cuidado do cotidiano real, sem idealizações. E lembram que, às vezes, fazer uma leitura é o primeiro passo para cuidar de si. Confira a lista a seguir!

1. O que se passa na cabeça de um médico?

Em “O que se passa na cabeça de um médico?”, o autor revela os bastidores da profissão e mostra que, por trás do jaleco, existem dúvidas, dilemas e humanidade Imagem: Reprodução digital | Editora Casa do Escritor

O radiologista Rodrigo Silva Müller revela os bastidores da profissão em crônicas divertidas que desmontam a imagem do médico infalível. Entre as fake news do “Tio do Zap” e os diagnósticos do “Doutor Google”, o livro explora dilemas reais e o impacto da inteligência artificial na saúde. Com linguagem leve, propõe uma reflexão sobre a humanização do cuidado e mostra que, por trás do jaleco, também existem dúvidas.

2. O Ano do Cavalo: um convite para o movimento

Em “O Ano do Cavalo: um convite para o movimento”, a autora propõe reflexões e exercícios que ajudam o leitor a encontrar equilíbrio emocional e tomar decisões mais conscientes Imagem: Reprodução digital | Karina Rodrigues

Em meio à ansiedade e às transformações do mundo contemporâneo, Karina Rodrigues propõe um olhar sobre o futuro como oportunidade de evolução pessoal e equilíbrio emocional. Inspirada em simbolismos e pela neurociência, a autora apresenta reflexões e exercícios que estimulam consciência, autonomia e tomada de decisões mais saudáveis. A obra convida o leitor a compreender seus desejos, necessidades e padrões internos, oferecendo autoconhecimento e bem-estar.

3. Suicídio na adolescência

Em “Suicídio na adolescência”, a autora analisa os desafios emocionais dos jovens e os impactos da cultura atual na saúde mental Imagem: Reprodução digital | JURUÁ EDITORA

A doutora em Psicologia Carolina Nassau Ribeiro investiga a morte voluntária na adolescência a partir dos referenciais freudiano e lacaniano. Ela articula rigor teórico, fragmentos clínicos e uma escuta sensível para analisar os impasses do jovem nos dias de hoje, atravessado pela cultura digital e pela fragilidade dos vínculos sociais.

4. Neurociência positiva

Em “Neurociência positiva”, a autora ensina como desenvolver autonomia emocional e sair do piloto automático no dia a dia Imagem: Reprodução digital | UICLAP

Juliana Zellauy apresenta uma abordagem acessível para sair do piloto automático no dia a dia e desenvolver autonomia sobre pensamentos, emoções e decisões. Entre ciência e prática, a autora propõe caminhos para direcionar escolhas de forma mais consciente, entendendo o equilíbrio como um processo contínuo de adaptação.

5. Mães e pais em luto

Em “Mães e pais em luto”, a autora traz relatos e reflexões que ajudam a compreender a dor da perda e a importância do acolhimento Imagem: Reprodução digital | Editora Matrix

A perda de um filho transforma profundamente a vida dos pais, afetando dimensões emocionais, físicas e sociais. Na obra, a autora Andréa Cordoniz reúne relatos reais e reflexões embasadas na Psicologia para ampliar a compreensão sobre o luto e seus impactos na saúde mental. O livro destaca a importância do acolhimento, da empatia e do suporte a quem enfrenta essa dor e é um convite à escuta e ao cuidado.

6. Ser, além de existir

Em “Ser, além de existir”, o autor transforma sentimentos em palavras e convida à reflexão sobre a própria existência Imagem: Reprodução digital | Kleber Sales

Uma coletânea sensível de reflexões que nasce daquilo que muitas vezes não conseguimos dizer em voz alta. Entre dúvidas, certezas e emoções profundas, Kleber Sales transforma sentimentos em palavras que fluem com delicadeza sobre o papel. Ao compartilhar fragmentos de si, o autor convida o leitor a mergulhar em questões sobre a existência, despertando conexões íntimas e caminhos de autoconhecimento e crescimento interior.

7. Princípios judaicos para uma vida plena

Em “Princípios judaicos para uma vida plena”, a autora resgata ensinamentos para promover equilíbrio entre corpo, mente e relações Imagem: Reprodução digital | Editora Edipro

Diante do excesso de estímulos da vida moderna e da busca do equilíbrio entre a saúde física e mental, a rabina Shira Stutman resgata ensinamentos milenares para promover o bem-estar integrado. A autora dedica capítulos para apresentar caminhos práticos para o cuidado do corpo, da saúde sexual entre casais e para desenvolver uma vida mais consciente. Uma leitura que convida à desaceleração, à conexão interna e à construção do sentido em tempos de urgência.

8. 365 dias sem dor

Em “365 dias sem dor”, o autor propõe uma jornada diária para transformar a relação com a dor e cultivar hábitos mais saudáveis Imagem: Reprodução digital | Luiz Sola

Fisioterapeuta especialista em dor crônica há mais de 30 anos, Luiz Sola traz uma jornada transformadora ao longo de um ano, convidando a repensar a relação com a dor. Por meio de reflexões e orientações práticas, a obra apresenta caminhos para aliviar sofrimentos cotidianos, fortalecer a mente e cultivar hábitos mais saudáveis. A cada dia, o leitor é estimulado a dar pequenos passos rumo a uma vida mais equilibrada, consciente e livre de limitações, descobrindo que o bem-estar é resultado de escolhas contínuas.

9. As cinco linguagens do amor para quem tem pressa

Em “As cinco linguagens do amor para quem tem pressa”, o autor mostra como melhorar a comunicação afetiva e fortalecer os relacionamentos Imagem: Reprodução digital | Editora Mundo Cristão

Em meio à rotina acelerada, cuidar da saúde emocional também significa aprender a reconhecer como damos e recebemos afeto. Isso porque muitas frustrações nos relacionamentos não vêm da falta de sentimento, mas da dificuldade de comunicação. Este livro de Gary Chapman traz dicas práticas para desenvolver essa consciência, reduzir conflitos, fortalecer vínculos e criar relações equilibradas com mais empatia, presença e segurança.

Por Genielli Rodrigues