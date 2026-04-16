Dia Mundial da Voz: 6 cuidados essenciais para manter a saúde vocal

Especialistas alertam que hábitos simples e atenção aos sinais do corpo são fundamentais para prevenir problemas

O cuidado com a voz deve fazer parte da rotina Imagem: Photoroyalty | Shutterstock

Celebrado em 16 de abril, o Dia Mundial da Voz chama a atenção para um aspecto muitas vezes negligenciado da saúde: o cuidado com a voz. Responsável pela comunicação, expressão e interação social, ela pode ser afetada por uma série de fatores que vão desde hábitos inadequados até doenças silenciosas que evoluem sem sintomas evidentes.

Mesmo sendo um recurso utilizado diariamente, muitas pessoas só percebem a importância da voz quando surgem alterações como rouquidão, falhas ou desconforto ao falar. A prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para evitar complicações e garantir a qualidade vocal ao longo da vida.

A seguir, confira 6 cuidados essenciais para manter a saúde vocal em dia!

1. Fique atento a infecções recorrentes na garganta

Infecções frequentes, como as amigdalites de repetição, podem indicar que há um comprometimento da saúde local da garganta. Quando episódios se repetem ao longo do tempo, deixam de ser situações pontuais e passam a exigir investigação mais aprofundada, já que podem impactar diretamente a voz e o bem-estar geral.

“As amigdalites de repetição não devem ser encaradas como eventos isolados. Na prática, o que observamos na maioria dos casos é um comprometimento da função imunológica local das amígdalas, que deixam de atuar de forma eficiente na defesa do organismo”, alerta a médica Renata Mori, especialista em otorrinolaringologia.

A médica explica que as amigdalites de repetição podem ser causadas por inflamações persistentes, respiração bucal, alergias e alterações da flora local. “A avaliação deve ser individualizada, considerando a frequência dos episódios, a necessidade de antibióticos e o impacto na qualidade de vida do paciente”, aconselha.

2. Não ignore sintomas persistentes

É importante não minimizar sinais como dor na garganta ou alterações na voz. Quando esses sintomas persistem por mais de duas semanas, é essencial buscar avaliação médica para descartar condições mais graves, como tumores de cabeça e pescoço, e iniciar o tratamento adequado.

“Os tumores de cabeça e pescoço costumam apresentar sinais iniciais que são frequentemente ignorados. Feridas que não cicatrizam, dor persistente, dificuldade para engolir e alterações vocais precisam ser investigadas, principalmente quando ultrapassam 15 dias. O diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de tratamento eficaz e melhores resultados”, alerta a cirurgiã de cabeça e pescoço Dra. Débora Vianna.

3. Cuide da hidratação e da alimentação

A ingestão adequada de água e a alimentação equilibrada são cuidados fundamentais para preservar a saúde vocal. A hidratação, em especial, contribui diretamente para o funcionamento das pregas vocais, reduzindo o atrito durante a fala e prevenindo irritações.

“A hidratação adequada mantém a mucosa das pregas vocais saudável e funcional. Quando o organismo está bem hidratado, há menor esforço durante a fala e menor risco de lesões. Além disso, uma alimentação equilibrada, rica em frutas e vegetais, auxilia no bom funcionamento geral do corpo e impacta positivamente a qualidade da voz”, orienta a nutricionista Laita Balbio, do Espaço Hi.

O uso excessivo da voz, sem técnica ou pausas adequadas, pode causar lesões nas pregas vocais e comprometer a saúde vocal ao longo do tempo Imagem: PeopleImage | Shutterstock

4. Evite o uso excessivo da voz

O uso inadequado da voz é uma das principais causas de problemas vocais. Falar alto com frequência, gritar ou não respeitar os limites do corpo pode gerar lesões que, se não tratadas, podem se tornar persistentes.

“O uso excessivo da voz, especialmente sem preparo ou técnica adequada, pode levar ao desenvolvimento de lesões como nódulos e pólipos nas pregas vocais. É importante entender que a voz também precisa de cuidado e limites, assim como qualquer outra parte do corpo. Respeitar sinais de cansaço é fundamental para evitar complicações”, afirma a otorrinolaringologista Dra. Renata Jorge.

5. Respeite o descanso vocal

Assim como o uso excessivo prejudica, a ausência de pausas também pode comprometer a saúde vocal. Intercalar momentos de fala com períodos de descanso é essencial para permitir a recuperação das estruturas da laringe.

“O repouso vocal é indispensável, principalmente para pessoas que utilizam a voz de forma intensa no dia a dia. Sem pausas adequadas, há sobrecarga das estruturas da laringe, o que pode gerar fadiga e queda na qualidade vocal. Pequenos intervalos ao longo do dia já fazem uma grande diferença na preservação da voz”, reforça a Dra. Renata Jorge.

6. Atenção ao HPV e à prevenção de doenças

Além dos hábitos do dia a dia, algumas infecções virais também podem afetar a região da garganta e impactar a voz. O HPV, por exemplo, tem sido associado a casos de câncer de orofaringe, reforçando a importância da prevenção e do acompanhamento médico.

“O HPV é um vírus bastante comum e que pode estar relacionado ao desenvolvimento de lesões na região da orofaringe, impactando estruturas importantes para a fala e a deglutição. A vacinação é uma ferramenta fundamental de prevenção, assim como o uso de proteção nas relações sexuais e o acompanhamento médico regular. Informar a população sobre esses riscos é essencial para reduzir a incidência de complicações mais graves”, explica o ginecologista César Patez, do Espírito Santo.

Cuidar da voz é, acima de tudo, cuidar da saúde de forma integral. A atenção aos sinais do corpo, a adoção de hábitos saudáveis e o acompanhamento médico regular são fundamentais para prevenir problemas e garantir qualidade de vida.

Por Sarah Monteiro