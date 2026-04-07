Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 07/04/2026

Veja o que os astros revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco

Nesta terça-feira, a cautela, a paciência e a clareza serão aliadas dos nativos contra os desafios Imagem: Carlos Amarillo | Shutterstock

Nesta terça-feira, o movimento dos astros poderá trazer agitação e impulsividade para a comunicação, relações e decisões práticas. Contudo, ao agir com cautela, paciência e clareza, além de amenizar as tensões, será possível transformar os desafios em aprendizados. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar as energias do dia da melhor forma possível!

Áries

O ariano deverá revisar tarefas antes de tomar qualquer atitude no trabalho Imagem: una_llenella | Shutterstock

Você desejará atingir suas metas profissionais. Contudo, poderá enfrentar obstáculos, principalmente devido a falhas na comunicação, irritação com figuras de autoridade e falta de atenção. Por isso, será necessário redobrar o cuidado, revisando as tarefas antes de tomar qualquer atitude no trabalho.

Touro

O taurino precisará ter cautela com as palavras Imagem: una_llenella | Shutterstock

Você tenderá a se deparar com tensões nos acordos financeiros e na gestão dos recursos. Por isso, procure ter cautela com as palavras, pois isso ajudará a evitar mal-entendidos ou decisões precipitadas em conversas importantes. Além disso, será fundamental organizar-se e ter clareza antes de assumir compromissos.

Gêmeos

O geminiano precisará ter clareza antes de tomar decisões relevantes Imagem: una_llenella | Shutterstock

Você precisará ter cautela nos relacionamentos, pois poderão surgir mal-entendidos na comunicação, além de certa confusão mental. O ideal será escutar mais o outro e evitar julgamentos precipitados ou promessas que não conseguirá cumprir. Também será importante ter clareza antes de tomar decisões relevantes. Afinal, a pressa para resolver conflitos poderá gerar ainda mais tensões.

Câncer

O canceriano deverá organizar melhor as prioridades profissionais e cuidar do bem-estar Imagem: una_llenella | Shutterstock

A comunicação no ambiente de trabalho pedirá mais atenção, pois poderão ocorrer mal-entendidos e falhas na execução das tarefas. Além disso, a agitação mental poderá gerar ansiedade e pressa. Para amenizar as tensões, o ideal será organizar melhor as prioridades profissionais, cuidar do bem-estar e evitar discussões desnecessárias.

Leão

O leonino precisará organizar as ideias com clareza Imagem: una_llenella | Shutterstock

Nesta terça-feira, você buscará se divertir. No entanto, poderá se deparar com mal-entendidos e confusões mentais, o que tenderá a bloquear sua criatividade. Também haverá tendência a agir ou falar sem pensar, o que poderá afetar os projetos pessoais e a comunicação com pessoas próximas. Para evitar que pequenos desentendimentos se transformem em grandes conflitos, o ideal será organizar as ideias com clareza.

Virgem

O virginiano precisará organizar os pensamentos antes de expressar opiniões e insatisfações Imagem: una_llenella | Shutterstock

Haverá uma energia intensa no ambiente doméstico. Nesse cenário, poderão surgir mal-entendidos e falhas na comunicação com familiares, além de indecisões sobre questões ligadas às tarefas pendentes do lar. Para amenizar as possíveis tensões do dia, será importante organizar os pensamentos antes de expressar as suas opiniões e insatisfações.

Libra

O libriano deverá verificar informações importantes antes de tomar qualquer decisão Imagem: una_llenella | Shutterstock

Você poderá sentir dificuldades para expressar as suas ideias com clareza, o que poderá gerar mal-entendidos em conversas simples ou negociações rotineiras. Ademais, devido à agitação mental do dia, haverá a possibilidade de se distrair com detalhes irrelevantes. Por conta disso, o melhor será verificar as informações importantes antes de tomar qualquer decisão ou assinar documentos.

Escorpião

O escorpiano precisará ter cautela com gastos impulsivos Imagem: una_llenella | Shutterstock

Ao longo desta terça-feira, você tenderá a enfrentar desafios na gestão dos recursos materiais e na comunicação sobre os valores pessoais. Diante disso, será importante ter cautela com gastos impulsivos, discussões ou decisões precipitadas sobre as finanças. Lembre-se: a clareza o(a) ajudará a evitar prejuízos e a não comprometer a sua estabilidade.

Sagitário

O sagitariano precisará ter mais clareza ao expressar as ideias Imagem: una_llenella | Shutterstock

Você precisará ter mais clareza ao expressar suas ideias, pois suas palavras poderão ser interpretadas de forma distorcida. Nesse cenário, procure silenciar o excesso de pensamentos e evitar decisões financeiras ou pessoais importantes. Lembre-se: em um dia em que razão e emoção estarão em conflito, agir com prudência será fundamental!

Capricórnio

O capricorniano precisará agir com cautela, evitando discussões desnecessárias e preservando a harmonia Imagem: una_llenella | Shutterstock

Nesta terça-feira, evite se expressar de forma impulsiva, pois isso poderá gerar conflitos na rotina. Logo, será essencial conter a impaciência e o desejo de ter razão a qualquer custo. Em vez disso, busque agir com cautela, evitando discussões desnecessárias e preservando a harmonia ao seu redor.

Aquário

O aquariano deverá evitar decisões precipitadas e priorizar a escuta atenta Imagem: una_llenella | Shutterstock

Você deverá ter cautela com as interações sociais e com os projetos coletivos, pois poderão surgir mal-entendidos devido a divergências de opiniões. Também será possível que a agitação mental e a impulsividade gerem conflitos. Para amenizar as tensões, procure agir com paciência diante das frustrações, evitar decisões precipitadas e priorizar a escuta atenta.

Peixes

O pisciano poderá sentir uma certa pressão no trabalho e precisará manter a calma Imagem: una_llenella | Shutterstock

Hoje, você poderá sentir uma certa pressão no trabalho, o que poderá gerar falhas na comunicação, conflitos e atitudes impulsivas. Será fundamental manter a calma para não comprometer sua imagem profissional, além de agir com cautela e revisar cada tarefa com paciência. Observar seus impulsos e pensar antes de agir fará toda a diferença para atravessar o dia com equilíbrio.