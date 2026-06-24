Escola mineira usa álbum de figurinhas para ensinar direitos aos alunos: ‘Escalação da Democracia’

Em meio ao grande entusiasmo criado em toda a nação pela Copa do Mundo, a professora e advogada Ingrid Castor, das séries finais do Colégio Batista Mineiro de Belo Horizonte, resolveu unir a empolgação com o Mundial e o ensino por meio da iniciativa batizada de “Escalação da Democracia”, criando um álbum de figurinhas personalizado com os direitos fundamentais da Constituição.

De acordo com a professora, a ideia da atividade surgiu em uma conversa que aconteceu em sala de aula, quando um estudante pediu se a turma seria liberada para assistir ao anúncio dos jogadores convocados. Com o entusiasmo em saber quem estaria em campo, Ingrid Castor resolveu aproximar o tema que empolgava os alunos do ensino de seus direitos como cidadãos.

Segundo ela, a atividade desempenhou um papel de ampliar a compreensão dos direitos fundamentais e despertar nos estudantes a percepção de que fazem parte do seu dia a dia, assim como o álbum da Copa, mas não só a cada quatro anos. Para isso, foram criadas 15 figurinhas diferentes, com imagens que representavam seus direitos fundamentais, como: educação, saúde, igualdade, liberdade, segurança e meio ambiente equilibrado.

Divulgação / Rede Batista de Educação

As figurinhas foram então distribuídas aleatoriamente entre os estudantes, para que trocassem entre si com o objetivo de completar seu álbum, que tem linguagem visual parecida com aquele que os adolescentes já estão acostumados. Essa troca das figuras, como explica Ingrid, buscava fortalecer o diálogo e a cooperação entre os estudantes, que conversavam sobre os direitos contidos nas imagens e assimilavam seus conteúdos de forma prática.

A professora destacou que esse diálogo e negociação entre os alunos estimulou uma reflexão entre eles de que a interação, a cooperação e a compreensão de que a construção da cidadania também acontece coletivamente. Quando terminaram as trocas necessárias para completar o álbum, perceberam que havia mais uma figurinha faltante para completar a democracia.

16ª figurinha

Ao juntarem as 15 imagens representando os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, os adolescentes percebiam que ainda havia um espaço vazio para completar o álbum. Nesse momento, recebiam uma surpresa da professora, planejada para um segundo ensinamento da atividade.

Nesse momento, cada estudante recebeu individualmente um cartão de convocação para integrar a “Escalação da Democracia” e, junto dele, uma figurinha personalizada com sua própria imagem. Essa segunda etapa da proposta buscava demonstrar que aqueles direitos sobre os quais estavam dialogando não são apenas conceitos estudados em sala de aula, mas fazem parte da realidade e dependem da participação ativa de cada estudante, como explicou Ingrid Castor.

A mensagem central da atividade foi mostrar que, assim como uma equipe precisa de todos os seus jogadores em campo, a democracia também precisa da participação de cada pessoa. Por isso, a última figurinha representava o próprio estudante, reconhecendo-o como protagonista da cidadania.

A professora lembra que, ao receberem sua imagem em um cromo, os alunos passaram a chamá-la de “Legend”, em referência às figurinhas douradas do álbum da Copa. Esse retorno espontâneo, segundo ela, reforçou a identificação dos alunos com o que estava sendo ensinado, além de sentimento de pertencimento, demonstrando que também tinham parte na mensagem construída, de uma sociedade democrática.

Expansão

Segundo Ingrid Castor, a proposta tem potencial para ser adaptada a outros conteúdos relacionados à cidadania, depois dessa primeira experiência que demonstrou como metodologias que trazem o dia a dia para a escola ajudam na assimilação de conhecimentos de forma mais significativa e duradoura.

A ideia é continuar desenvolvendo estratégias para facilitar a compreensão de conteúdos jurídicos e relacionados à cidadania por parte dos adolescentes. O foco será em utilizar linguagens, referências e dinâmicas que já fazem sentido para eles e dialoguem com os objetivos da disciplina a ser ensinada, conforme a professora.

Os resultados obtidos mostram que aprender por meio da interação, da gamificação, da colaboração e da identificação com a atividade fortalece não apenas a assimilação dos conteúdos, mas também o protagonismo estudantil, o senso de pertencimento e a construção da cidadania.

Cada figurinha representava um direito fundamental, permitindo que os estudantes visualizassem e discutissem sua importância. Além disso, a própria dinâmica das trocas ajuda a desenvolver habilidades de diálogo, respeito e colaboração, valores diretamente relacionados à cidadania.

A professora e advogada destaca que os estudantes também perceberam que ninguém completaria o álbum sozinho, incentivando a cooperação entre eles para atingir o objetivo em comum e inspirando solidariedade, assim como os direitos e deveres, construídos coletivamente. A figurinha extra também ajudou no entendimento de que eles são protagonistas na construção da sociedade.