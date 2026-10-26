7 curiosidades sobre a área de “Como Treinar o Seu Dragão” no Epic Universe

Quem entra no universo de “Como Treinar o Seu Dragão” no Universal Epic Universe, em Orlando, praticamente atravessa um portal para Berk. A área, chamada de How to Train Your Dragon – Isle of Berk, foi criada para parecer uma verdadeira vila viking, com casas, barcos, montanhas, dragões e detalhes inspirados diretamente nos filmes. E não faltam curiosidades para quem pretende conhecer o espaço.

Uma das primeiras é que a área foi pensada para funcionar como uma atração por si só. A Universal criou uma vila viking em escala gigantesca, inspirada em uma comunidade do século VIII, com seis construções feitas com madeira real, portas de aproximadamente 2,7 metros de altura, bancos trabalhados à mão e tapeçarias. O visitante também encontra locais conhecidos dos filmes, como a oficina de Gobber, a casa de Soluço e as arquibancadas das corridas de dragões.

Banguela pode voar sobre a plateia

Uma das experiências mais impressionantes é o espetáculo “The Untrainable Dragon”. A apresentação reúne personagens como Soluço, Astrid e Gobber e coloca um novo dragão no centro da história. Um dos momentos de destaque acontece quando Banguela aparece voando diretamente sobre o público.

Uma montanha-russa aos olhos de um dragão

Em “Hiccup’s Wing Gliders”, os visitantes embarcam em uma espécie de invenção criada por Soluço para sobrevoar Berk. A atração funciona como uma montanha-russa familiar e dá a sensação de observar a ilha do ponto de vista de um dragão. A altura mínima indicada pela Universal é de 102 centímetros.

Dá para disputar uma batalha de água em Berk

A “Fyre Drill” transforma uma simples brincadeira em uma verdadeira guerra viking. Os visitantes entram em barcos e precisam acertar alvos móveis enquanto tentam molhar as equipes adversárias. Ao todo, são mais de 130 alvos espalhados pela atração. E como ela fica dentro da lagoa central da área, quem está passeando por Berk também consegue acompanhar a disputa de diferentes pontos.

Existe uma atração para quem quer “treinar” para ser cavaleiro de dragão

No “Dragon Racer’s Rally”, os visitantes participam de um treinamento para corridas de dragões. O brinquedo permite realizar movimentos acrobáticos e giros em alta velocidade. O sistema utilizado na atração foi desenvolvido especialmente para a Universal e é inspirado nos personagens Astrid e Melequento.

A área tem até um playground cheio de referências

As crianças também ganham seu próprio espaço no “Viking Training Camp”. O local tem torres para escalar, escorregadores, obstáculos, tambores, sinos e até um jogo interativo de lançamento de ovelhas. E existe uma curiosidade bem específica: a área de Berk reúne 119 baldes, 175 barris, 168 caixotes, 151 sacos de ração, 115 livros e 120 cestos espalhados pela ambientação. Ou seja, até os objetos aparentemente aleatórios foram pensados para construir a sensação de uma vila de verdade.

Dá para encontrar Soluço e Banguela

Quem visita Berk também pode encontrar personagens da franquia. Soluço e Banguela ficam no Haddock Paddock, onde os visitantes podem tirar fotos e interagir com eles. A área também conta com outros encontros com personagens e dragões.

E claro: tem comida de verdade para os vikings

A experiência não termina nas atrações. Berk também tem restaurantes e pontos de alimentação temáticos. No Mead Hall, os visitantes encontram pratos inspirados em um grande banquete viking, incluindo carnes e peixes. Já o Spit Fyre Grill aposta em refeições preparadas na temática de uma cozinha comandada por um dragão. Há ainda o Hooligan’s Grog & Gruel, com opções rápidas para quem quer continuar explorando a área.

A Isle of Berk é, portanto, uma das áreas do Epic Universe em que a ambientação faz tanta diferença quanto os brinquedos. A ideia é que o visitante não apenas assista a “Como Treinar o Seu Dragão”, mas tenha a sensação de estar dentro daquele universo, cercado por vikings, barcos, casas, dragões e referências aos filmes.