À espera de segunda filha, Virgínia e Zé Felipe comemoram dois anos de namoro

Nas redes sociais, o casal fez declarações em homenagem a data especial

Reprodução/Instagram/virginia Zé Felipe e Virgínia completam dois anos de namoro nesta segunda-feira, 27



A influenciadora digital Virgínia Fonseca, de 23 anos, e o cantor Zé Felipe, de 24 anos, completam, nesta segunda-feira, 27, dois anos de relacionamento. Nas redes sociais, os dois fizeram declarações em homenagem a data especial. O casal é pai de Maria Alice e está a espera da segunda filha, Maria Flor. Em uma série de postagens no Instagram, a primeira a comemorar o aniversário de namoro foi Virgínia. Ela enalteceu as qualidades do cantor e agradeceu pelos “presentes de Deus”. “Amo tanto seu jeito Zé Felipe. Suas palhaçadas, seu jeito de levar a vida, o jeito como ama… você é e sempre será o amor da minha vida. Você me deu os melhores presentes que alguém poderia me dar, a Maria Alice e a Maria Flor. Obrigada por tanto”, escreveu a influenciadora. Já Zé Felipe fez questão de demonstrar o amor pela parceira. “Eu te amo cada dia mais meu amor. Parece que tem uns 10 anos já, de tão bom que é. Só tenho que agradecer a Deus por ter colocado a Virgínia na minha vida. Queria estar com ela pra comemorar a data, mas nesta semana vamos comemorar”, comentou.