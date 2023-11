A Fazenda 15: Kally Fonseca se desespera após ser xingada por Márcia Fu

Discussão começou após o término das gravações do programa ‘Hora do Faro’

Reprodução/Youtube @A Fazenda Kally Fonseca entrou em desespero após ter sido xingada por Márcia Fu



A noite ficou agitada na sede de A Fazenda 15 nesta sexta-feira, 24, após uma briga entre Kally Fonseca e Márcia Fu. Elas discutiram feito logo após o término das gravações do programa ‘Hora do Faro’, que será exibido no próximo domingo. A ex-jogadora de vôlei xingou a cantora de forró ao final de uma dinâmica: “Você é falsa, peste ruim e má”. Depois, ela também gritou: “Filha da p***”. O comentário foi o suficiente para Kally Fonseca perder a linha. A peoa começou a chorar, bateu na bancada da cozinha e afirmou que Márcia estava se referindo a mãe dela. “O que você chamou minha mãe? Ela já morreu. Morreu de câncer”, disse a peoa enquanto se jogava no chão e quebrava objetos. Márcia Fu explicou aos demais colegas de reality que não quis falar mal da mãe de Kally, mas que apenas citou “um ditado popular”. Em seguida, ela pediu desculpas para Kally no quarto. “Eu não falei ‘sua mãe é p***’. É uma gíria. Não leve isso para o coração. Estou te pedindo desculpas por ter te xingado, mas não me leve a mal”, disse a cantora. Pelas redes sociais, internautas comentaram a situação. Confira:

A Fu da 3 da Kally de altura, se fosse briga aqui fora tenho até dó da ficante do tartaruga #AFazenda #AFazenda15 https://t.co/FGIz86i5zj — Colega da Márcia Fu (@colegadafu) November 25, 2023

Não é possivél que o Brasil não esteja vendo oque essa Marcia Fu faz na fazenda, tenta desistabilizar os outros o tempo todo falou do pai falecido da Alícia X e agora falou na mãe falecida da Kally Fonseca, eu tenho nojooo dessa mulher tods vez q ela bater na roça meu dedo+ — Dessa Bella 😮‍💨 (@Andress557) November 25, 2023