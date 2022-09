Ações de empresa despencam após Justin Bieber cancelar shows em São Paulo

Cantor se apresentaria em 14 e 15 de setembro no Allianz Parque

KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Justin Bieber se apresentou no último domingo, 4, no Rock in Rio 2022



As ações da Time for Fun (T4F) caíram 5,83% nesta terça-feira, 6, após o cantor Justin Bieber cancelar, nesta manhã, os shows que faria em 14 e 15 de setembro em São Paulo. A empresa de entretenimento era a responsável pela produção e venda dos ingressos. Considerado a principal atração que se apresentou até agora no Rock in Rio 2022, Justin Bieber subiria ao palco no Allianz Parque. Antes, ele se apresentaria nesta quarta-feira, 7, em Ñuñoa, no Chile, e em Buenos Aires, na Argentina, nos dias 10 e 11 de setembro. Ambas as apresentações também foram canceladas. A notícia de que o músico canadense suspenderia os shows já era comentada na internet nos últimos dias. Inclusive, as ações da Time for Fun já haviam despencado em 6,05% na segunda-feira, 5. A queda assustou a empresa, já que até a semana retrasada acumulou cinco altas semanais consecutivas na B3, a Bolsa de Valores brasileira. Durante esse período, as ações da T4F acumularam ganho de 40%.

Explicação do cantor

Justin se manifestou sobre o assunto através de um comunicado oficial também divulgado pela T4F. O artista, que se apresentou no Rock in Rio no último domingo, 4, explicou que após o show sentiu uma grande exaustão e notou que não conseguiria seguir com a turnê, pois precisa focar em sua saúde. “No início deste ano, tornei pública minha batalha contra a Síndrome de Ramsay-Hunt, onde meu rosto estava parcialmente paralisado. Como resultado dessa doença, não consegui completar a etapa da América do Norte da ‘Justice Tour’. Depois de descansar e consultar meus médicos, família e equipe, fui para a Europa em um esforço para continuar com a turnê. Fiz seis shows ao vivo, mas isso me custou muito”, afirmou o dono dos hits Baby e Love Yourself. “No último final de semana, me apresentei no Rock in Rio e dei tudo de mim para as pessoas no Brasil. Depois de sair do palco, a exaustão tomou conta de mim e percebi que preciso fazer da minha saúde a prioridade agora. Então eu vou fazer uma pausa nas turnês por enquanto. Vou ficar bem, mas preciso de tempo para descansar e melhorar.” Por fim, ele agradeceu o apoio dos fãs: “Estou tão orgulhoso de trazer este show e nossa mensagem de justiça para o mundo, obrigado por suas orações e apoio em tudo isso! Amo todos vocês”.