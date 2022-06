Após cancelar shows, Justin Bieber mostra paralisia facial por causa de doença

Músico revelou que sofre da síndrome de Ramsay Hunt e irá se afastar das apresentações para recuperar os movimentos

Reprodução/ Instagram @justinbieber Músico tranquilizou os fãs em vídeo no Instagram e pediu orações



O cantor Justin Bieber preocupou seus fãs nesta sexta-feira, 10, ao aparecer no Instagram com um dos lados de seu rosto paralisado. Segundo o músico, essa foi uma reação de um crise da Síndrome de Ramsay Hunt, uma infecção dos nervos da face e do ouvido que pode provocar paralisia facial. “Quero atualizar vocês do que está acontecendo, obviamente como vocês podem ver pelo meu rosto. Eu tenho uma síndrome chamada Ramsay Hunt, por causa desse vírus que ataca os nervos do meu ouvido e meus nervos faciais e fez meu rosto ficar paralisado”, explicou. No vídeo ele ri e mostra as diferenças. “Como vocês podem ver esse olho não está piscando, não posso sorrir desse lado do meu rosto, esse lado do nariz não se move. É uma paralisia total“, descreve Bieber. “Para aqueles que estão frustrados pelo cancelamento dos meus próximos shows, eu não estou apto fisicamente a fazê-los. Isso é bastante sério, como vocês podem ver. Eu queria que não fosse o caso, mas é hora de cuidar do meu corpo e eu preciso pegar leve. Espero que vocês entendam”, completou. Bieber cancelou shows da turnê ‘Justice World Tour’ no Canadá e nos EUA. Ele se apresentará no Brasil em setembro.