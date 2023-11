Produtor da série Fauda morre durante operação de Israel em Gaza

Matan Meir, de 38 anos, era sargento reservista das Forças de Defesa de Israel (IDF) e foi morto num túnel cheio de armadilhas

Reprodução/Instagram/@faudaofficial Matan Meir, produtor da série Fauda, morreu em operação de Israel em Gaza



Matan Meir, membro da produção da série “Fauda”, morreu no último sábado, 11, durante uma operação de Israel na Faixa de Gaza. O israelense, de 38 anos, era sargento reservista das Forças de Defesa de Israel (IDF) e estava a serviço do Exército. De acordo com o jornal “The Times of Israel”, Meir e outros quatro soldados foram mortos após encontrar um túnel cheio de armadilhas no Norte de Gaza. “Estamos arrasados ​​em compartilhar que um dos membros da nossa família ‘Fauda’, ​​Matan Meir, foi morto em combate em Gaza. Matan era um membro da equipe. O elenco e a equipe técnica estão com o coração partido por esta perda trágica. Apresentamos nossas condolências à família e amigos de Matan. Que sua alma descanse em paz”, escreveu o perfil oficial da série nas redes sociais. Disponível na Netflix, Fauda conta a história de um ex-agente israelense volta à ativa visando capturar um combatente palestino que todos achavam que estava morto. A série tem quatro temporadas e todas estão no streaming.