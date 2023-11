Yudi Tamashiro abre o jogo após rumores de críticas ao novo visual de Priscilla Alcantara

Cantora pintou o cabelo de vermelho e lançou uma nova música na última semana

Reprodução/Instagram/@yuditamashiro/@_apriscilla_ Yuri e Priscilla foram apresentadores do SBT



O apresentador Yudi Tamashiro abriu o jogo sobre sua amizade com Priscilla Alcantara. Após boatos de que o influenciador teria criticado o novo visual de cabelos vermelhos e tatuagens da ex-colega do “Bom Dia & Cia.”, ele fez uma postagem declarando sua admiração pela cantora. “Eu não dei nenhuma entrevista a essas páginas de fofoca e, portanto, não falei nada do que está na matéria. Algum jornalista simplesmente distorceu minhas falas de uma antiga entrevista e trouxe isso tudo ao público sem nenhum fundamento”, disse. “Priscilla saiba que como antes continuo admirando você e respeitando suas decisões. Amo você e oro por você como oro pela minha família! Mesmo que estejam tentando forçar uma tensão que não existe, eu creio que Deus nos chamou para sermos pacificadores”, declarou. No final de semana, postagens de páginas de fofoca viralizaram dizendo que Yudi teria criticado o suposto afastamento de Alcantara da igreja. Recentemente, ela lançou uma nova música e fez mudanças estéticas e no nome de assinatura da carreira artística.