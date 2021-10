Alec Baldwin apontava arma para câmera quando disparo atingiu Halyna Hutchins, diz diretor

Em depoimento à polícia, Joel Souza afirmou que o ator e os demais profissionais não sabiam que a arma era verdadeira e estava carregada

Reprodução/Instagram/alecbaldwininsta/22.10.2021



O ator Alec Baldwin, responsável por disparar a arma que atingiu a diretora de fotografia Halyna Hutchins, no set de “Rust”, apontava o revólver para a câmera de filmagem no momento do acidente, que culminou na morte da diretora de 42 anos. A informação foi dada pelo próprio diretor do longa, Joel Souza, que também acabou sendo atingido durante o episódio. Em depoimento à polícia, o diretor disse Baldwin apontava a arma para a câmera que sera segurada por Halyna, já que na cena existia um tiro direcionado para o objeto. No entanto, segundo Joel Souza, o ator, assim como os demais profissionais que estavam no set, não sabiam que a arma era verdadeira e estava carregada. Agora, a polícia investiga quem foi o responsável por colocar o revólver no local. O pai de Halyna Hutchins, Anatoly Androsovych, disse ao jornal britânico “The Sun” que tem mantido contato com o ator Alec Baldwin e que o astro não é culpado. “Alec Baldwin não tem culpa, a responsabilidade é da equipe responsável pelos objetos de cena, que cuidam das armas”, afirmou. No final de semana, diversas manifestações e homenagens aconteceram no Novo México em memória da diretora, incluindo uma vigília.

*Com informações do correspondente Eliseu Caetano