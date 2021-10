Mulher morre e homem fica ferido em acidente com Alec Baldwin em set de filmagem

Ator atingiu a diretora de fotografia com uma arma de fogo; diretor do filme também foi atingido

Wikimedia Commons Ator interpreta o protagonista do filme 'Rust'



O ator Alec Baldwin atirou acidentalmente em uma mulher no set de filmagens do longa ‘Rust‘, que está sendo filmado no Bonanza Creek Ranch, no Novo México. A produção retrata o faroeste do século 19. O acidente aconteceu nesta quinta-feira, 22, por volta das 16h50 (horário de Brasília). De acordo com a polícia dos Estados Unidos, a vítima é Halyna Hutchins, de 42 anos, a diretora de fotografia do longa-metragem. Ela foi levada ao hospital, mas não resistiu devido aos ferimentos. Joel Souza, de 48, diretor do filme, também recebeu atendimento de emergência. Adam Egypt Mortimer, diretor de fotografia que trabalhou com Hutchins no filme ‘Archenemy’ (2020), lamentou o ocorrido. “Estou tão triste por perder Halyna. E tão furioso que isso possa acontecer em um set. Ela era um talento brilhante, absolutamente comprometida com a arte e com o cinema”, escreveu Mortimer em um tweet.