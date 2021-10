Antes de morte de diretora, set de filmagens de ‘Rust’ já havia tido problemas com arma

Jornais e sites dos EUA publicaram relatos e reclamações de funcionários

KOB TV News/Handout via REUTERS Set era cheio de confusões e más condições de trabalho



A morte da diretora de fotografia, Halyna Hutchins, no set de gravações do filme ‘Rust‘ não foi o primeiro incidente na produção. Site e revistas norte-americanos publicaram algumas reclamações e incidentes que já teriam ocorrido. Segundo o site ‘Deadline’, sete pessoas da equipe de câmeras pediram demissão horas antes do disparo de Alec Baldwin por alegação de outro incidente com arma. “Uma arma teve dois disparos acidentais em uma cabine fechada. Foram dois estouros altos – uma pessoa estava só segurando nas mãos e disparou”, disse uma fonte. Para a ‘Variety’, os funcionários reclamaram da falta de protocolo contra a Covid-19 e de a produção ter deixado a equipe em hotéis baratos que ficavam há uma hora de carro do local das filmagens. Segundo uma fonte do ‘Los Angeles Times’, Halyna era uma das que lutavam por melhores condições de trabalho.