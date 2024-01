Alec Baldwin prestará depoimento judicial pela segunda vez sobre morte em gravação de filme

Ator alega que nunca apertou o gatilho da arma que estava segurando no set de gravação do filme ‘Rust’, mas que esta disparou devido a uma falha mecânica

O ator Alec Baldwin irá prestar depoimento na próxima quinta-feira, 1º, ao Primeiro Distrito Judicial de Santa Fé, no Estado do Novo México, nos EUA. O caso se refere à morte da diretora de fotografia, Halyna Hutchins, durante as filmagens do filme “Rust”, em outubro de 2021. O ator foi acusado, novamente, no dia 19 de janeiro por homicídio culposo. A audiência ocorrerá por teleconferência. Baldwin alega que nunca apertou o gatilho da arma que estava segurando no set de gravação, mas que esta disparou devido a uma falha mecânica. Ele já havia sido absolvido das acusações de homicídio culposo em abril do ano passado.

Contudo, promotores especiais do caso pediram a um grande júri que fosse considerada outra acusação contra Baldwin, em outubro de 2023. Uma das principais questões do caso é descobrir como uma bala real apareceu no cano da arma cenográfica que Baldwin estava empunhando durante um ensaio e acabou atingindo fatalmente Hutchins em 20 de outubro de 2021. Uma condenação por homicídio culposo, como a que Baldwin pode receber, acarreta até 18 meses de prisão no Estado do Novo México. Hannah Gutierrez-Reed, encarregada do protocolo de segurança durante a gravação, também é acusada de homicídio culposo, e o diretor-assistente David Halls, responsável por entregar a arma a Baldwin, aceitou uma acusação de um crime menor em um acordo com a promotoria.

