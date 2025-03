Alinne Moraes posta fotos de biquíni em rede social e arranca elogios dos seguidores

As imagens mostram a atriz na praia, com uma pose de costas enquanto se dirige ao mar

Reprodução/Instagram/@alinnemoraes Clique foi feito pelo diretor de cinema Mauro Lima, marido de Alinne



Alinne Moraes, aos 42 anos, publicou em seu Instagram uma série de fotos em que aparece de biquíni, capturadas por seu marido. As imagens mostram a atriz na praia, com uma pose de costas enquanto se dirige ao mar. O registro foi feito pelo diretor Mauro Alencar, que é seu esposo, e na legenda, Alinne fez questão de marcar sua conta. Nos comentários, a artista recebeu diversos elogios de seus seguidores, com um fã a chamando de “musa de toda a estação”. O adjetivo “maravilhosa” foi bastante usado na caixa de comentários da atriz. Outro seguidor disse que ela “entrou no mar e virou sereia”

Veja o post de Alinne Moraes

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA