Incesto em ‘Pantanal’? 5 novelas que abordaram relacionamentos entre familiares

No remake da trama de Benedito Ruy Barbosa, Guta e Marcelo vão se beijar mesmo achando que são irmãos

Marcelo (Lucas Leto) e Guta (Julia Dalavia) vão se beijar em 'Pantanal'



A chegada de Marcelo (Lucas Leto) à fazenda de Tenório (Murilo Benício) em “Pantanal” virou assunto nas redes sociais, isso porque o personagem da novela que ocupa a faixa das 21h na Globo vai se aproximar de Guta (Julia Dalavia), que teoricamente é sua irmã. Assim como na trama original, escrita por Benedito Ruy Barbosa, mesmo acreditando que sejam irmãos, eles vão se envolver amorosamente. Nos próximos capítulos do remake de Bruno Luperi os jovens chegarão, inclusive, a se beijar. Posteriormente, Zuleica (Aline Borges), mãe de Marcelo, irá revelar que o jovem não é filho biológico de Tenório, pai de Guta, mas até isso acontecer, o romance entre os “meios-irmãos” será encarado como incesto pelos outros persoangens da trama. Zefa (Paula Barbosa), por exemplo, ficará chocada ao flagrar os dois aos beijos. Nas redes sociais, o desenrolar da trama gerou discussões e críticas, pois Guta e Marcelo vão se entregar à paixão antes de descobrirem que não são irmãos de sangue. “Pantanal” não é a única novela que já abordou o relacionamento amoroso entre pessoas que são ou acreditam que pertencem a uma mesma família. Relembre as tramas que também já abordaram o relacionamento entre familiares:

1. “Em Família”

A última novela escrita por Manoel Carlos na Globo gerou polêmica por fazer o público acreditar que Luiza, personagem de Bruna Marquezine, ia se relacionar com o pai. Na trama, a jovem se apaixonava por Laerte (Gabriel Braga Nunes), que no passado era namorado da mãe dela, Helena (Júlia Lemmertz). O suposto incesto não agradou o público e o autor decidiu dar um novo rumo para a história. Helena, de fato, engravidava de Laerte quando jovem, mas decide abortar. No fim, é revelado que Luiza é filha de Virgílio (Humberto Martins).

2. “Viver a Vida”

Antes de “Em Família”, Manoel Carlos já tinha abordado o incesto em outra trama que foi exibida no horário nobre da Globo. Em “Viver a Vida”, o personagem Bruno (Thiago Lacerda) vive um rápido affair com Luciana (Alinne Moraes) durante uma viagem, mesmo ela sendo noiva de Jorge (Matheus Solano). A relação não se desenvolve, mas no decorrer da trama, Bruno descobre que é filho de Marcos (José Mayer), mesmo pai de Luciana.

3. “Velho Chico”

A relação entre irmãos também foi abordada na novela “Velho Chico”, outra trama que ocupou a faixa das 21h na Globo. Na novela escrita por Benedito Ruy Barbosa, Edmara Barbosa e Bruno Luperi, Miguel (Gabriel Leone) e Olívia (Giullia Buscacio) se apaixonam à primeira vista, mas depois descobrem que são irmãos. O casal, no entanto, caiu nas graças do público, que passou a torcer por eles. No final da novela, eles se casaram e têm filhos gêmeos.

4. “Segundo Sol”

Já em “Segundo Sol”, novela escrita por João Emanuel Carneiro, uma relação de incesto gerou críticas e não agradou muitos telespectadores. Na trama da Globo, os personagens Remy (Vladimir Brichta) e Karola (Deborah Secco), que são tio e sobrinha, dormem juntos. Quando começam a se relacionar, eles não sabem do parentesco, mas depois que descobrem, eles continuam se relacionando e passam a morar juntos.

5. “Passione”

A relação entre primos também já esteve presente no horário nobre da Globo. Em “Passione”, novela de Silvio de Abreu, houve dois casos. O primeiro casal era formado por Fátima (Bianca Bin) e Sinval (Kayky Brito). Eles se apaixonam e só descobrem que são primos após a jovem descobrir que é filha de Gerson (Marcello Antony). O mesmo acontece com Lorena (Tammy Di Calafiori) e Agnelo (Daniel Oliveira). Eles também se apaixonam sem saber que são parentes e a revelação vem à tona quando Lorena fica sabendo que seu pai é Saulo (Werner Schünemann).