Foto de Alinne Moraes e Débora Nascimento juntas causa alvoroço na internet

Reprodução/Instagram/@alinnemoraes Débora Nascimento e Alinne Moraes em foto publicada no Instagram



Alinne Moraes e Débora Nascimento foram destaque nas redes sociais ao posarem juntas em uma foto que fez sucesso. Os comentários na publicação foram repletos de elogios, com as atrizes Tainá Muller e Fernanda de Freitas se referindo a elas como “as mais gatas” e “irmãs de beleza”. Um perfil afirmou que as duas “zeraram a internet”, enquanto alguns seguidores começaram a “shippar” as atrizes, sugerindo que formariam um belo casal. Houve também quem repreendesse os comentários nesse sentido, destacando que era apenas uma foto e não necessariamente indicava um relacionamento amoroso. Vale lembrar que Alinne é casada desde 2012 com o diretor Mauro Lima.

Veja o post publicado no Instagram

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA