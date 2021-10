Alvo de críticas, Zélia Duncan cita fake news e diz que não rabiscou bíblia: ‘Loucura’

Internautas criticaram publicação da cantora no Instagram: ‘Desrespeito com a fé’

Reprodução / Instagram @zeliaduncan 11.12.21 Zélia Duncan fez publicação nas redes sociais para dizer que não rabiscou nenhuma bíblia



A cantora Zélia Duncan usou as redes sociais na noite desta sexta-feira, 29, para afirmar que não rabiscou nenhuma bíblia. O posicionamento acontece após a artista ser alvo de críticas de internautas, que não gostaram de uma publicação compartilhada por ela no Instagram. Na foto, publicada nos stories, aparece o livro sagrado com os escritos “pode sapatão” e “pode viado”, acompanhada da mensagem: “Pronto, agora está escrito na bíblia”. O compartilhamento levou diversos seguidores a criticarem a cantora, afirmando que era um desrespeito com a religião. “Quer respeito tem que respeitar”, disse um internauta. “Essa Zélia Duncan quer aparecer de qualquer jeito. Agora usando a bíblia para lacrar. Com isso não se brinca. Mau caráter”, escreveu outro. Após a repercussão, a artista se posicionou e afirmou que estava sendo alvo de uma fake news. “Gente, que loucura, eu nunca rabisquei nenhuma bíblia. Um monte de gente repostou aquilo, que estava nas redes, mas vocês cismaram e fizeram uma fake comigo. Eu não faço pouco de nenhuma fé, vocês que usam Deus pra ameaçar os outros. Deus não é amor? Mas que coisa…”, disse na mensagem, que recebeu apoio de fãs.