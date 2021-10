Viúvo de Gilberto Braga faz desabafo e diz que está sentindo muito só

Edgar Moura Brasil viveu um relacionamento de 49 anos com o autor de ‘Vale Tudo’ e ‘Celebridades’

Reprodução/Instagram/edgarmourabrasil/28.10.2021 Edgar Moura Brasil e Gilberto Braga viveram um relacionamento de 49 anos



O decorador Edgar Moura Brasil, viúvo do autor Gilberto Braga, fez um desabafo nas redes sociais após perder o marido. O escritor de “Vale Tudo” morreu esta semana após ter complicações relacionadas a uma infecção sistêmica. “O que dizer de um companheiro de 49 anos de respeito, afeto, carinho, amizade. O que dizer de um amigo com quem eu convivi muito mais que dois terços da minha vida. De um companheiro que eu amei, que me ensinou e com quem eu mantive, um relacionamento sincero, profundo e que eu também ajudei num crescimento mútuo. Desde os meus 18 anos eu o tenho como amigo, companheiro, amante. Enfim, o meu porto seguro. Hoje me sinto muito só, mas sei que conquistamos amigos que vão me ajudar a suprir a sua ausência”, escreveu um post no Instagram.

Durante o desabafo, Edgar também homenageou o autor, que foi seu companheiro por quase 50 anos. “Gilberto, tenho um imenso orgulho de ter compartilhado esse caminho com você de sucesso, onde você inovou a linguagem da teledramaturgia brasileira. De ter acompanhado o seu tão merecido reconhecimento e saber que fui um felizardo em ter tido uma vida excepcional em alegrias, tristezas e sucesso ao lado. Tive a extrema sorte de ter convivido com você, meigo, brilhante e que soube captar como poucos o mundo que nos cerca. Hoje na nossa despedida física, eu vi o quanto você era amado. Enfim meu querido, o vazio na minha vida ficou, e pensar num futuro sem você é muito difícil”, comentou. Edgar também agradeceu o carinho que está recebendo.