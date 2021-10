Zayn Malik e Gigi Hadid terminam após ex-One Direction ser acusado de agredir sogra, diz revista

Modelo pediu privacidade e apenas declarou que está focada no melhor para Khai, filha do casal

Reprodução/Instagram/gigihadid/29.10.2021 Gigi Hadid e Zayn Malik teriam terminado o relacionamento de 6 anos



O relacionamento do cantor Zayn Malik com a modelo Gigi Hadid chegou ao fim. Segundo divulgado pela revista People, pessoas próximas ao casal garantiram que eles não estão mais juntos após seis anos de namoro. “Gigi está totalmente focada no que é melhor para Khai [filha do casal de um ano]. Ela pede privacidade durante esse tempo”, informou um representante da modelo, de 26 anos. O ex-integrante do boyband One Direction não quis se pronunciar sobre o assunto. A suposta separação foi exposta pela revista após ser noticiado pelo TMZ na última quinta-feira, 28, que o cantor, de 28 anos, teria agredido a sogra, Yolanda, na semana passada e que ela está pensando em registar um boletim de ocorrência contra o artista.

Uma das fontes da People comentou que a sogra de Zayan “é muito protetora com Gigi e quer o melhor para sua filha e neto”. Após as acusações de agressão repercutirem nas redes sociais, o cantor se pronunciou. “Eu nego veementemente ter atacado Yolanda Hadid e, pelo bem da minha filha, recuso-me a dar mais detalhes e espero que Yolanda reconsidere suas falsas alegações e avance no sentido de resolver esses problemas familiares em particular”, declarou Zayn. Nas redes sociais, o artista também fez um desabafo dizendo que seu desejo é que “questões familiares e particulares não sejam lançadas no cenário mundial para que todos possam especular”.