Amiga de Preta Gil rebate vídeo de desculpas de Rodrigo Godoy, ex-marido da cantora

Influenciador se desculpou publicamente por trair a ex-mulher durante seu tratamento de câncer, gerando polêmica e discussões nas redes sociais

O ex-marido da cantora Preta Gil, Rodrigo Godoy, postou um vídeo pedindo desculpas publicamente por traí-la enquanto ela enfrentava um tratamento de câncer. Uma das melhores amigas de Preta, Jude Paulla, rebateu as desculpas de Godoy, chamando o pronunciamento de “balela” e desnecessário. Paulla criticou a falta de cautela de Godoy e afirmou que ele poderia ter seguido sua vida sem precisar se justificar.

o cara vem colocar a culpa nos amigos do casal, por ter sido julgado, por termos conhecido ele esses anos todos! exatamente. a gente conhecia. eu defendo até hoje quando alguém vem me falar sobre ele ter casado com a preta por interesse. não, não foi! mas depois da notícia do… — jude (@judepaulla1) April 8, 2024

Rodrigo Godoy compartilhou nas redes sociais um vídeo onde expressa dificuldade em seguir em frente após o término do relacionamento com Preta Gil. Ele admitiu seus erros e pediu desculpas publicamente, ressaltando que tem refletido sobre suas ações e buscado ajuda terapêutica para lidar com a situação. Durante o desabafo, o ex-marido mencionou ter tido pensamentos suicidas após a separação e os julgamentos públicos. Godoy reconheceu o poder da internet e a importância de usá-la com cuidado e cautela. Rodrigo expressou o desejo de amenizar a dor que causou, mesmo sabendo que não pode voltar no tempo para mudar suas atitudes. Preta Gil e Rodrigo Godoy se separaram no início de 2023, após sete anos de casamento. A cantora descobriu a traição durante o tratamento contra um câncer de intestino. A situação gerou grande repercussão negativa nas redes sociais e levou Godoy a se pronunciar publicamente.

