Preta Gil celebra cura do câncer com missa na Bahia

Artista reuniu familiares e amigos, incluindo Gilberto Gil, Flora Gil e Regina Casé, para a celebração

Reprodução/Instagram/@pretagil Preta Gil durante missa na Bahia



A cantora Preta Gil comemorou sua cura do câncer com uma missa realizada na Igreja do Rosário dos Pretos, na Bahia. Diagnosticada com câncer no intestino em 2023, a artista reuniu familiares e amigos, incluindo Gilberto Gil, Flora Gil e Regina Casé, para a celebração. A missa foi organizada a pedido do produtor cultural Geraldo Badá, amigo da Família Gil, que também foi responsável por uma missa de Ação de Graças para Gilberto Gil em 2017, quando o cantor enfrentou problemas renais. Durante o discurso na missa, Preta destacou a importância da fé em sua recuperação. Ela expressou sua gratidão e afirmou que sua fé foi fundamental para sua cura. A cantora ressaltou a união entre as pessoas, independentemente de suas religiões, e agradeceu o amor e apoio que recebeu de pessoas com diferentes crenças. Ela também enfatizou a importância de compartilhar amor, paz e coisas positivas uns com os outros.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além de celebrar sua própria saúde, Preta Gil aproveitou a ocasião para pedir pela cura de outras pessoas. Ela se considera abençoada por poder estar presente na primeira sexta-feira do ano em Salvador, celebrando não apenas sua vida, mas a de todos. A cantora compartilhou um encontro emocionante com uma mulher que veio de outro Estado e está prestes a retirar sua bolsa de colostomia. Preta Gil expressou sua solidariedade e orações não apenas por sua própria recuperação, mas também pela recuperação de todos que estão passando por tratamentos oncológicos ou enfrentando outras enfermidades.