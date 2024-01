Preta Gil exibe cabelo natural após tratamento contra o câncer

Em uma publicação no stories, cantora escreveu: ‘Para quem me perguntou, esse é meu cabelo sem aplique’

Reprodução/Instagram/@pretagil Preta Gil passou recentemente por um tratamento para combater o câncer



A cantora Preta Gil surpreendeu seus seguidores neste domingo, 18, ao mostrar seu cabelo real, sem o uso de apliques, em suas redes sociais. Após passar por um tratamento contra o câncer no intestino, a artista revelou como está seu cabelo após agora. Em uma publicação no stories, Preta escreveu: “Para quem me perguntou, esse é meu cabelo sem aplique”. Nas imagens, é possível ver que seu cabelo está na altura do ombro e com um corte repicado. A cantora também ressaltou que, apesar de ter perdido muito cabelo durante o tratamento, não ficou completamente careca. Ela também explicou que mesmo com a queda dos fios, ainda restaram alguns que permitiram que ela utilizasse apliques.

Preta ressaltou a importância do cabelo para as mulheres em tratamento oncológico, mas destacou que o mais importante é a cura. A cantora também aproveitou para anunciar que seu bloco de Carnaval, o Bloco da Preta, acontecerá este ano no Rio de Janeiro, com a participação especial de Pabllo Vittar. No final do ano passado, Preta anunciou o término de seu tratamento contra o câncer no intestino. Ela passou por uma cirurgia de reconstrução do trato intestinal e reversão da ileostomia. Apesar disso, a cantora ainda seguirá em processo de reabilitação e terá acompanhamento médico por mais cinco anos, como é comum para pacientes oncológicos.