Ana Castela não teria estourado sem música com Melody, alfineta pai da cantora

MC Belinho declarou que ninguém conhecia a sertaneja antes da colaboração da dupla em Pipoco e reclamou que equipe de Castela não reconheceu importância da filha

Instagram/@anacastelacantora/Reprodução Melody DJ Chris no Beat e Ana Castela na divulgação de Pipoco



O pai e empresário da cantora Melody, MC Belinho, declarou que o sucesso da sertaneja Ana Castela só aconteceu por causa da participação dela em uma música de sua filha. As artistas colaboraram na canção “Pipoco”, que foi lançada em maio de 2022. Durante entrevista ao programa “Chupim”, da rádio Metropolitana, MC Belinho afirmou que ninguém conheci Castela antes da parceira com Melody. A jovem chegou a elogiar a sertaneja, mas o pai voltou a reforçar que a filha não recebeu o merecido crédito. “A gente ficou mega chateado porque assim, antes da Ana Castela gravar com a Melody, ninguém tinha ouvido falar [da Ana Castela], essa é a realidade. Todo mundo que encontro na rua, ninguém nunca tinha ouvido falar”, disse Mc Belinho.

Ele ainda complementou que, depois do lançamento da música, toda a família de Castela afirmou que a cantora iria estourar mesmo sem a ajuda de Melody. “Não tirando o mérito dela, ela é mega talentosa, uma menina linda. Ela tem uma luz própria, a gente sabe porque conheceu ela de perto. Ela como pessoa é excepcional. Não sei se é a equipe por trás dela que não presta, mas a gente ficou chateado mesmo pelo fato da falta de reconhecimento”, contornou. Mas ele afirmou novamente que a visibilidade da filha foi essencial para que Ana Castela ganhasse notoriedade. “Sem ser arrogante, alguém já tinha ouvido falar em Ana Castela antes da Melody? A realidade é essa, que estourou principalmente por causa da Melody”.