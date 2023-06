Gustavo Mioto e Ana Castela aproveitam data especial e assumem relação

Nas redes sociais, cantores do sertanejo trocaram declarações e compartilharam registros juntos

Reprodução/Instagram @gustavomioto Fãs especulavam sobre namoro entre os astros do sertanejo há alguns meses



Os cantores Gustavo Mioto e Ana Castela assumiram publicamente o namoro depois de meses de especulação e expectativa dos fãs. Eles confirmaram que estão juntos nesta segunda-feira, 12, em pleno Dia dos Namorados. Em publicação feita nas redes sociais, a cantora deixou claro o quão séria é a relação com o sertanejo. “Feliz primeiro dia dos namorados pra nós!”, escreveu Ana Castela em vídeo no qual aparece ao lado do companheiro. Já Mioto publicou fotos ao lado de Ana e escreveu: “Gato tem 7 vidas né? Então prepara as outras 6 pq a primeira já começou…Eu tô aqui pro caso de você cair, eu tô embaixo pra amortecer. Primeiro dia dos namorados, de todos, Ana Flávia”. Os fãs já especulavam a relação há alguns meses, mas, até então, os cantores não haviam confirmado o status de namorados.

Veja as publicações:

