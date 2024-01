Edu Guedes termina namoro em meio a rumores de affair com Ana Hickmann

Apesar da separação, a influenciadora Jaque Ciocci disse que eles vão continuar trabalhando juntos e que deseja a felicidade do cozinheiro: ‘Sempre vou torcer por ele’

Reprodução/Instagram/@jaqueciocci Edu Guedes e ex-namorada Jaque Ciocci



A influenciadora Jaque Ciocci anunciou nesta quarta-feira, 17, o fim do relacionamento com Edu Guedes, em meio a rumores de affair do cozinheiro com a apresentadora Ana Hickmann. Através de uma caixinha de perguntas em seu Instagram, ela confirmou o término de forma discreta. “Eu e o Edu Guedes construímos e vivemos muitas coisas legais, e entendemos que a relação profissional é um ponto de sucesso entre nós. Não há porque não continuar trabalhando junto, já que nos unimos por competência, não por qualquer tipo de favor”, escreveu em resposta. “Onde houver respeito e maturidade, sempre poderá ficar o melhor das relações. Sempre vou torcer pela felicidade do Edu, e tenho certeza que ele pela minha.”, acrescentou. Questionada sobre seu status de relacionamento, Jaque foi sincera e revelou que está solteira desde novembro do ano passado. No entanto, ela não deu detalhes sobre os motivos que levaram ao fim do namoro. A influenciadora, contudo, não se manifestou sobre o suposto caso com Ana Hickmann. Guedes repostou o story de Ciocci e disse que o sentimento por ela é recíproco. Apesar dos boatos, Ana Hickmann e Edu Guedes negaram qualquer envolvimento romântico. Os rumores começaram após os dois serem vistos juntos em um resort em Atibaia, interior de São Paulo.