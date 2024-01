Ana Hickmann publica foto em férias após polêmica com ex-marido

Alexandre Correa pediu pela prisão da apresentadora na quarta-feira, 3, alegando o crime de alienação parental

Reprodução / Instagram @anahickmann Ana Hickmann compartilha foto após ex-marido ter pedido pela sua prisão



A apresentadora Ana Hickmann, de 42 anos, compartilhou uma foto em frente ao espelho nesta quinta-feira, 4, um dia após ter sido divulgado que seu ex-marido, Alexandre Correa, de 51 anos, pediu pela sua prisão por alienação parental. Na imagem, Ana aparece usando roupas leves e com os cabelos molhados, ao lado de uma mesa cheia de produtos de maquiagem. A legenda da foto diz apenas “Bom dia!”. Em publicações mais recentes, é possível ver que Hickmann tem curtido as férias ao lado do filho, Alezinho, em um resort na cidade de Atibaia (SP).

O pedido de prisão feito por Alexandre foi divulgado na quarta-feira, 3. Ele acusa a ex-mulher de alienação parental e afrma que Ana se recusou a entregar o filho do casal aos avós paternos para passar as férias com o país. De acordo com a acusação, o período de convivência entre pai e filho seria de 3 a 10 de janeiro, mas a apresentadora permitiu apenas um rápido encontro para um lanche.

A assessoria de imprensa de Ana Hickmann afirmou que as datas de visitação estão sendo cumpridas rigorosamente. Segundo eles, as férias de Alezinho, como é chamado o filho do casal, estavam previamente programadas para o período de 3 a 7 de janeiro. Por isso, foi acordado entre os advogados de Ana e Alexandre a transferência do período de férias para 9 a 17 de janeiro. A assessoria também informou que Alezinho já encontrou o pai três vezes em dezembro e também no dia 3 de janeiro, conforme combinado.