Ana Maria Braga fala sobre possibilidade de substituir Louro José; confira

A apresentadora toca sozinha o ‘Mais Você’, da Rede Globo, desde a morte de Tom Veiga, intérprete do personagem

Reprodução/Twitter/Ana Maria Braga Ana Maria Braga ao lado de Louro José



Ana Maria Braga toca sozinha o programa “Mais Você”, da Rede Globo, desde que Tom Veiga, intérprete do Louro José, morreu, em novembro do ano passado. Neste sábado, 27, porém, a apresentadora falou sobre a possibilidade de substituir o personagem, que fez companhia a ela por muitos anos. “Eu estou com o espaço dele aqui. Tenho que te confessar que ainda não sei. Eu espero que, quando isso acontecer, a gente possa se falar de novo. Mas eu acho que vai acontecer”, disse, em conversa com Fernanda Gentil, no “Se Joga”. De acordo com a colunista Cristina Padiglione, da Folha de S. Paulo, a equipe estaria procurando um novo sucessor de Tom Veiga. A reportagem afirma que a apresentadora estaria sentindo falta de um interlocutor no programa.