Série com Jamie Foxx e filme de super-heroínas: Confira as principais estreias de abril na Netflix

Melissa McCarthy e Octavia Spencer estrelam ‘Esquadrão Trovão’, enquanto Idris Elba protagoniza ‘Alma de Cowboy’; ‘Sombra e Ossos’ é uma das séries de destaque e também tem filme com Dylan O’Brien

A programação da Netflix para o mês de abril está cheia de novidades e o melhor: tem opções para todos os gostos. Entre as novas séries, um dos principais destaques é “Meu Pai e Outros Vexames”, uma cômica produção protagonizada pelo astro Jamie Foxx. Uma das opções para quem curte uma série cheia de ação e magia é “Sombra e Ossos”, que promete fazer sucesso na plataforma de streaming. Também tem filme novo chegando à Netflix, e Melissa McCarthy e Octavia Spencer são destaques como protagonistas de “Esquadrão Trovão”, um cômico filme sobre duas amigas que ganham super poderes. Dylan O’Brien, Idris Elba e Mel Gibson também estrelam novas produções com cenários que vão de um mundo pós-apocalipse a uma comunidade de caubóis negros nos Estados Unidos. As novidades não param na categoria documentários, que conta com títulos que falam de investigação de crimes, qualidade do sono e vida animal. Na parte infantil, a principal estreia fica por conta da animação “A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas”. Além disso, vários desenhos também vão ganhar novos episódios. Quer saber mais? Confira a lista do que está chegando à Netflix para você organizar sua programação:

Séries

“O Paraíso e a Serpente” – Estreia 02/04

Baseada em fatos reais, a produção “O Paraíso e a Serpente” se passa nos anos 1970 e tem como foco um impiedoso assassino chamado Charles Sobhraj, que decide atacar os viajantes que exploram uma “trilha hippie” que fica no Sudeste Asiático.

“Meu Pai e Outros Vexames” – Estreia 14/04

Com Jamie Foxx no papel de um pai solo, a série “Meu Pai e Outros Vexames” acompanha o dono de uma empresa de cosméticos que precisa lidar com os desafios de morar com a filha adolescente. A produção, que segue o molde das típicas séries cômicas da TV americana, tem direção de Ken Whittingham.

“Sombra e Ossos” – Estreia 23/04

Uma das grandes produções que estreiam em abril na Netflix é a série “Sombra e Ossos”, que é baseada no best-seller de Leigh Bardugo. A história se passa em um mundo destruído pela guerra e a órfã Alina Starkov se destaca por ter poderes mágicos e vira alvo de forças sombrias.

“O Inocente” – Estreia 30/04

Quem gosta de um mistério vai adorar acompanhar essa série espanhola cercada de intrigas e assassinatos. Tudo começa depois de um crime acidental que depois de um tempo passa a assombrar o protagonista após uma simples ligação, justamente quando ele consegue encontrar o amor e a liberdade.

Novas temporadas

Além dessas novidades, também tem série ganhando segunda temporada. Os novos episódios de “Grite, Você Está Sendo Filmado”, com o ator Gaten Matarazzo, estreiam no dia 01/04. O reality show “The Circle: EUA” chega à plataforma de streaming dia 14/04. Já “Luis Miguel – A Série” estará disponível a partir do dia 18/04.

Filmes

“A Força da Natureza” – Estreia 01/04

Estrelado por Mel Gibson e Kate Bosworth, “A Força da Natureza” mostra a união de policiais, que evacuam um condomínio devido a um furação, a um grupo de moradores. Justos, eles vão enfrentar criminosos que invadem o local à procura de 55 milhões de dólares.

“Alma de Cowboy” – Estreia 02/04

A produção original da Netflix “Alma de Cowboy” tem como protagonista o ator Idris Elba. A trama acompanha um adolescente rebelde que vai passar o verão com o pai e acabando encontrando um lar em uma comunidade de caubóis negros que fica na Filadélfia, nos Estados Unidos.

“Esquadrão Trovão” – Estreia 09/04

Um filme que promete bombar em abril é “Esquadrão Trovão”, protagonizado pelas estrelas Melissa McCarthy e Octavia Spencer. Na trama, elas são duas amigas de infância que se reencontram e acabam ganhando super poderes. O filme conta com muita ação e, claro, boas doses de comédia.

“Amor e Monstros” – Estreia 14/04

Protagonizado por Dylan O’Brien, astro da franquia de “Maze Runner”, o longa “Amor e Monstros” se passa sete anos depois de um apocalipse e mostra a trajetória do azarado Joel, vivido pelo Dylan, um dos sobreviventes que decide sair de um bunker subterrâneo e enfrentar monstros para tentar voltar com a ex-namorada. O filme foi indicado ao Oscar e concorre na categoria Melhores Efeitos Visuais.

“Radioactive” – Estreia 15/04

O filme conta a história de Marie Curie (Rosamund Pike) e explora sua jornada científica ao lado do marido, Pierre (Sam Riley). “Radioactive” é um longa de Marjane Satrapi que coloca em foco a mente brilhante dessa mulher que, junto com Pierre, fez descobertas que mudaram o mundo.

Filmes de terror e mais

Os fãs de terror podem comemorar que três novos títulos estão chegando à plataforma de streaming, são eles: “À Espreita do Mal” (21/04), “Fuja” (02/04) e “Vozes e Vultos” (29/04). Os filmes “Steve Jobs”, “O Mentiroso”, “A Travessia” e os três filmes do “Rambo” também estarão disponíveis a partir do dia 01/04.

Documentários

“Histórias para Vestir” – Estreia 01/04

Engraçada e comovente, a série “Histórias para Vestir” reúne depoimentos de pessoas que contam histórias curiosas sobre as peças de roupa que possuem algum significado especial para elas.

“O Maior Roubo de Arte de Todos os Tempos” – Estreia 07/04

Um crime audacioso que aconteceu em 1990 e até hoje não foi resolvido. É isso que norteia o documentário “O Maior Roubo de Arte de Todos os Tempos”, que explora como dois homens disfarçados de policiais conseguiram entrar em um museu de Boston, nos Estados Unidos, e roubar obras de arte valiosíssimas.

“Meu Amor: Seis Histórias de Amor Verdadeiro” – Estreia 13/04

O documentário “Meu Amor: Seis Histórias de Amor Verdadeiro” conta a história de seis casais de várias partes do mundo, incluindo o Brasil, que estão em um relacionamento duradouro em uma época em que os divórcios são cada vez mais comuns. Na produção, eles compartilham suas histórias em relatos que foram coletados em um período de um ano.

“Por que Você me Matou?” – Estreia 14/04

Outro documentário para quem gosta de investigação é “Por que Você me Matou?”, que acompanha uma família em busca de justiça e vingança. Para isso, eles usam as redes sociais para encontrar quem matou a jovem Crystal Theobald.

“Headspace – Guia para Dormir Melhor” – Estreia 28/04

A série documental “Headspace – Guia para Dormir Melhor” explica como é o ciclo do sono e aborda questões como insônia e os sonhos. Além disso, os episódios terminam com uma meditação relaxante para você assistir antes de dormir.

“A Vida em Cores com David Attenborough” – Estreia 22/04

A natureza é investigada em uma nova perspectiva na série documental “A Vida em Cores com David Attenborough”, que explicam, por meio de tecnologias revolucionárias, como os animais usam as cores para sobreviver.

Infantil

“A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas” – Estreia 30/04

Também tem novidade para as crianças em abril na Netflix. A animação “A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas” é uma comédia sobre a família Mitchell, que precisa combater aparelhos tecnológicos que querem dominar o mundo.

Mais novidades

As crianças vão se divertir com os novos episódios de “Go! Go! Cory Carson: Temporada 4” (27/04), “Mighty Express: Temporada 3” (13/04), “Velozes & Furiosos – Espiões do Asfalto: Temporada 4: México” (16/04) e “Reunião de Família: Parte 3” (05/04). Os filmes “Shrek”, “Shrek 2”, “Barbie Aventura da Princesa” e “O Príncipe do Egito” estarão disponíveis a partir do dia 01/04, e a novela “As Aventuras de Poliana” no dia (07/04).