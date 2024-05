Anitta compartilha vídeo com críticas a Lira e Pacheco: ‘hora de dar um basta’

A cantora Anitta publicou nesta sexta-feira (10) um vídeo com críticas ao presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL), e ao presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e compartilhou sua opinião nos Stories do Instagram sobre o assunto. A publicação no perfil da cantora relaciona a atuação do Congresso Nacional sobre políticas ambientais com o agravamento das mudanças climáticas e com as enchentes que afetam mais de 400 municípios do Rio Grande do Sul . “O Congresso brasileiro vem atacando a natureza por anos. Este é o resultado”, diz o vídeo, com informações em inglês, mas também com legendas em português. A montagem compartilhada por Anitta não tem menção do autor do conteúdo.