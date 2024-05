Anitta diz que show de Madonna foi ‘noite histórica’ para o Rio de Janeiro: ‘Me sinto honrada’

Cantora brasileira fez participação especial na apresentação da estrela norte-americana em Copacabana

Reprodução/Instagram/@anitta Anitta comandou o ato de "Vogue" ao lado de Madonna no show em Copacabana



Anitta usou suas redes sociais neste domingo (5) para compartilhar sua emoção após participar do show de Madonna na praia de Copacabana. A cantora brasileira expressou sua gratidão pelo convite e descreveu a noite como histórica para o Rio de Janeiro. “Ontem foi uma noite histórica para minha cidade, o Rio de Janeiro. Madonna encerrou sua turnê na praia da zona sul para mais de 1 milhão de pessoas. Um momento tão especial para todos nós”, escreveu a Poderosa. Ela também destacou a importância de Madonna como símbolo de liberdade e celebrou a oportunidade de participar desse momento único. “Me sinto muito honrada por você ter me convidado para fazer parte desse momento. Você representa a liberdade de toda uma comunidade que ontem celebrou juntos a sua vitória”, acrescentou.

Anitta fez uma participação especial no show da Madonna, que aconteceu no Rio de Janeiro. Durante o show, ela comandou o ato de “Vogue” ao lado de Madonna, onde as cantoras julgaram os bailarinos, seguindo a tradição dos bailes da cena LGBTQIA+ dos Estados Unidos. Em um momento marcado pela liberdade sexual, alguns bailarinos simularam sexo oral em Anitta e Madonna, para a empolgação do público. Além disso, a filha de Madonna, Estere Ciccone, também fez uma participação especial no show, brilhando ao lado dos dançarinos e sendo julgada por sua performance. O “vogue”, um dos elementos mais importantes da cultura ballroom, inspirado nas poses das modelos da revista de mesmo nome. Tornou-se popular após Madonna lançar a música “Vogue” em 1990. No clipe da música, a cantora e os bailarinos demonstram os movimentos característicos desse estilo de dança.

Veja a publicação de Anitta

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

