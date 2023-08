Anitta e Simone Susinna deixam de se seguir, e web especula fim de romance

Cantora e ator italiano curtiram diversos momentos juntos na Grécia, em julho, onde passaram as férias

Reprodução/Instagram/@anitta Anitta e Simone Sussina posam para foto na Grécia



A cantora Anitta e o ator italiano Simone Susinna, conhecido por fazer a franquia “365 dias“, deixaram de se seguir nas redes sociais. Com isso, a web e os fãs da artista brasileira acreditam que o romance entre os dois tenha chegado ao fim. “Mas já? Estavam tão apaixonados. Achei que estavam marcando até o casório”, brincou uma internauta no X, antigo Twitter. “Ela vive tão intensamente, que um namoro de duas semanas parece dois anos. Já enjoou e mandou o cara andar”, escreveu uma segunda. “Se até a Anitta da unfollow depois que termina, porque eu não faria?”, disse uma terceira. Além de pararem de se seguir no Instagram, os dois apagaram todas as fotos que apareciam juntos. Apesar de não terem definido o relacionamento que tinham como namoro, Anitta e Susinna curtiram diversos momentos juntos na Grécia, em julho, onde passaram as férias. Em um desses momentos eles chegaram até a fazer tatuagens um no outro. A primeira interação pública da cantora com o ator italiano foi antes dela se apresentar na final da Champions League, no início de junho. De lá para cá, foram muitas fotos publicadas juntos na praia e beijos. De volta ao Brasil, Anitta disse que está solteira. Contudo, afirmou que gosta de namorar Susinna à distância.