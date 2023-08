Youtuber dá risada enquanto sua Ferrari de cerca de US$ 400 mil pega fogo: ‘Completo acidente’

Cody Detwiler e os amigos queriam gravar videos dirigindo em alta velocidade sobre uma região de milharal com folhagens secas

Reprodução/YouTube/@WhistlinDiesel Cody Detwiler diz ter pagado US$ 400 mil no carro (cerca de R$ 2 milhões na cotação atual)



Enquanto várias pessoas estariam entrando em desespero, o youtuber Cody Detwiler deu risada enquanto sua Ferrari F8 era destruída por um fogo, contudo, apesar de ter levado na situação com bom humor, ele precisou chamar os bombeiros para controlar as chamas e afirma que tudo se tratou de um acidente. “Isso foi um completo acidente, eu originalmente pretendia gravar muito mais coisas com o carro”, disse o youtuber, que tem seis milhões de inscritos no YouTube e três milhões no Instagram. Segundo Detwiler, ele pago cerca de US$ 400 mil no carro (cerca de R$ 2 milhões na cotação atual). O caso aconteceu quando o youtuber foi junto com seus amigos gravar videos dirigindo em alta velocidade sobre uma região de milharal com folhagens secas. Contudo, algum tempo após começarem, tanto a Ferrari quanto a minivan que utilizavam começou a pegar fogo. Grava vídeo em alto velocidade não foi a única infração que eles cometeram. Tanto Detwiler, quanto seus amigos, ainda entraram nos veículos em chamas para pegar os seus pertencem.