Anitta dá detalhas picantes sobre 2ª temporada de sua série: ‘Sem filtro’

Divulgação

Anitta fez uma série de stories neste domingo, 26, revelando detalhes picantes sobre a segunda temporada de “Vai, Anitta”, série sobre a sua produzida pela Netflix. A cantora está na Croácia com amigos, cumprindo compromissos de sua agenda, e também aproveitando para se divertir.

Nas imagens, aparece o fotógrafo Lucas Omulek, apontado como o suposto novo affair da cantora. “Eu não estou [chorando], porque estou num trabalho de analisar tecnicamente. Acabamos de assistir a segunda temporada de ‘Vai, Anitta’ e acho que agora vai, hein gente. Só uns pequenos ajustes, mas está quase perfeito. Tá muito, muito legal”, disse.

Em um dos stories, ela chega a dar um spoiler sobre o que vem por aí e mostra um pequeno trecho da entrada da temporada, onde aparece dançando em shows. “Tá bem intimista, real. Eu tava solteira, então pedi pra colocar um sticker dos 700 boys que passaram durante a gravação dessa temporada, mas finjam que é o mesmo. Tem uma hora que apareço meio pelada, na abertura já aparece eu meio pelada”, disse Anitta. “As meninas tavam chorando do início ao fim!”, contou. Segundo ela, a série será bem realista, “como a sua vida pessoal é”. “Tá sem filtro. Como a minha vida é”, contou.

Ela ainda pergunta o que Lucas achou da produção: “Não superei o vestido preto!”, responde. “É do dia da premiação da GQ”, Anitta ri. A cantora apresenta ele, dizendo que é francês, mas está aprendendo português com elas. “O Lucas é francês, mas ele fala português, porque a mãe dele é brasileira. Tem coisas que ele tá aprendendo, tem palavras que não sabe e está aprendendo com a gente. Gostou né?”. “Gostou muito”, responde Lucas.