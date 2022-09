Anitta vai ao show de Léo Santana em Miami e cumpre promessa de ficar ‘tortinha’

Cantora, junto com algumas amigas, se divertiu na noite de sábado, 3, na apresentação do baiano

Reprodução/instagram/@anitta Anitta aproveita Show do Léo Santana em Miami



A cantora Anitta, que acabou de conquistar o Video Music Awards e se tornar a primeira brasileira a conseguir esse feito, compareceu na noite de sábado, 4, ao show de Léo Santana em Miami. A artista, que foi dirigindo uma lamborghini para o evento. “Saí do Brasil para encontrar com ela aqui”, disse Léo Santana agradecendo a presença da amiga ao recepcioná-la no caramia. Em conversa com o baino, a cantora fez uma promessa com a qual cumpriu: “Só saio daqui tortinha”. Em vídeo compartilhado em seu Instagram por meio do Story, ela registrou todos os momentos do espetáculo, desde a sua chegada até o local do show, até a sua partida. Junto com as amigas, ela se divertiu e a noite acabou em miojo. Mesmo embriagada, ela não deixou de atender aos fãs que estavam no local e pediram para tirar foto com ela. Anitta não só prestigiou o show como também esteve no palco e dançou junto ao baiano e outras pessoas uma tradicional música do carnaval brasileiro.