Juliette surpreende mãe e revela que ela vai ser avó: ‘São gêmeos’

Cantora ganhou um par de cachorros e decidiu brincar com o momento; ela pediu ajuda dos seguidores para escolher o nome dos animais

Reprodução/Instagram/@juliette Juliette surpreende mãe com notícia que vai ser mão de gêmeos



Juliette surpreendeu neste sábado, 3, a mãe e os fãs ao revelar que ela tem dois filhos. Isso aconteceu porque a cantora ganhou dois cachorrinhos. A artista aproveitou o momento de felicidade para compartilhar com os seguidores a novidade. No vídeo, disponibilizado em sua rede social, ela brinca com a mãe falando que realizou o seu sonho de ser avó. “Você não queria ser vó? A senhora vai ser vó de um menino e uma menina”, brincou Juliette quando a mão abria uma caixa que tinha dois sapatinhos de bebê, na cor rosa e outro na azul. Emocionada com a notícia, Dona Fátima agradeceu a filha e a abraçou. Logo na sequência a cantora apareceu com o par de cachorros. Mesmo feliz com o momento, a mãe brincou “eu queria que fosse [um bebê] de verdade. Na publicação, a cantora escreveu: “Agora é oficial: sou mamãe”. O post gerou uma série de comentários de pessoas que, assim como a matriarca, também achou que se tratava de um primogênito. Juliette pediu ajuda dos fãs para escolher o nome dos animais. As opções para a fêmea são: Pitica, Solar, Canjica e Doce. Já para o macho: Pitico, Xodó, Cuscuz e Benzin.