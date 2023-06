Antes de acidente com carro, banda do cantor Tierry já havia passado susto durante voo com aterrissagem de emergência; veja vídeo

Na volta de um show em São Luís, a porta traseira da aeronave abriu 30 minutos após a decolagem

Reprodução/Instagram/@Tierry A banda do cantor levou grande susto com a abertura da porta do avião durante o voo



Na última segunda-feira, a banda do cantor Tierry passou sufoco no retorno de um show em São Luís, no Maranhão. O avião em que estava a equipe sofreu uma falha na fuselagem, e a porta traseira abriu 30 minutos após a decolagem. No vídeo postado por um dos tripulantes, pode se ver que ninguém se feriu. A aeronave precisou fazer um voo de emergência. Nos stories do Instagram, Tierry postou parte do vídeo e escreveu a palavra “livramento”. Neste fim de semana, o cantor capotou com o carro no interior da Bahia.