Após clipe juntos, Felipe Araújo diz que não conhece Thaís, do ‘BBB 21’

Reprodução/Instagram/felipearaujocantor/22.04.2021 Felipe Araújo falou que Thaís gravou a parte dela do clipe em casa



Felipe Araújo, um dos cantores sertanejos mais populares da atualidade, teve como grande inspiração na música seu irmão, Cristiano Araújo, que morreu em 2015 vítima de um acidente de carro. Além de relembrar o início da carreira, ele comentou sobre Thaís, do “BBB 21”, nesta quinta-feira, 22, do quadro “No Caminho Te Explico”, do programa Morning Show, no qual o apresentador Fred Ring e seus convidados conversam e cantam a bordo de um Volvo XC90. O artista começou contando que, assim como Cristiano, ele demorou para estourar em todo o Brasil. “Quando eu nasci, meu irmão já cantava. Minha família é apaixonada por música. Cresci vendo meu irmão fazer show em shoppings e bares. A primeira música de sucesso dele começou depois de 15 anos de carreira e comigo foi a mesma coisa.”

A carreira profissional começou na adolescência, mas aos 12 anos Felipe já cantava em uma banda de rock na escola. “Gosto de rock, mas a música que eu nasci inserido e sou apaixonado é o sertanejo. Com 14 anos, formei minha dupla sertaneja”, explicou o cantor, que ainda se inspira na trajetória do irmão e canta os sucessos dele para manter viva sua memória. “Quando eu nasci, o Cristiano já tinha nove anos. Ele era meu herói. A primeira vez que eu fui ao cinema foi ele quem me levou. Lembro que eu sempre queria estar com os amigos do meu irmão. Em todos os momentos da minha vida, eu lembro dele”, enfatizou. O primeiro grande sucesso da carreira de Felipe veio em 2017 com A Mala é Falsa, música que gravou em parceria com a dupla Henrique e Juliano.

Depois disso, a carreira não parou de crescer. Atrasadinha, parceria com o cantor Ferrugem, deu um novo boom na carreira do artista. O último ano, no entanto, não foi fácil devido à pandemia da Covid-19. “Cheguei a fazer um show com muito distanciamento no Villa Country, em São Paulo. Fiz um show em um ano, sendo que geralmente faço 250. Sinto falta da energia do público, de estar no camarim com os fãs e de levar alegria para as pessoas.” Por outro lado, Felipe não deixou de produzir músicas novas, e um dos clipes lançados nesse período de pandemia foi da música Reincidente, que teve a participação de Thaís, participante do “BBB 21”. “Eu não conheço a Thaís. Ela participou do meu clipe, mas gravou da casa dela, e eu da minha. Foi no meio da pandemia”, comentou o cantor. O sertanejo elogiou o desempenho da ex-BBB no clipe e brincou dizendo que a beleza da sister chamou mais a atenção do que sua própria música.