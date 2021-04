Rita Cadillac se desespera ao ir tomar a vacina contra a Covid-19: ‘Pavor de agulha’

Ex-chacrete foi acompanhada, pois sabia que ficaria com medo e não conseguiria olhar a vacinação

Reprodução/Instagram/ritacadillac/22.04.2021 Rita Cadillac ficou com medo de tomar a vacina, pois não gosta de agulha



Rita Cadillac tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na quarta-feira, 21, em São Paulo e sua reação chamou atenção nas redes sociais. A ex-chacrete gravou uma série de stories mostrando que estava com medo. “Estou indo tomar a vacina. Feliz por estar tomando, mas nervosa porque eu tenho pavor de agulha. Sou medrosa e até desmaio”, afirmou a artista no carro a caminho do local de vacinação. Rita foi acompanhada do amigo Guilherme Cruz e explicou que, como fica com medo e não consegue olhar o braço sendo picado, ela preferiu não ir sozinha, assim o amigo poderia ver se a vacina estava realmente sendo aplicada. A enfermeira que vacinou Rita mostrou no vídeo que ela tomaria o imunizante da Fiocruz. “Estou de olho em tudo”, escreveu a artista nos stories. Na hora de ser furada, Rita começou a suar e fechou os olhos. “Acabou?”, perguntou a ex-Fazenda agoniada e, quando a enfermeira disse que sim, ela agradeceu. “A mulher que vai ao Carandiru, tem medo de uma agulhinha”, brincou o amigo. Após a vacinação, o acompanhante da dançarina ainda perguntou: “Está suando Rita?”. Ainda nervosa, ela respondeu: “Estou morrendo”.