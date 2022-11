Após divórcio, Lucas Souza desabafa sobre término com Jojo Todynho: ‘Dia mais triste da vida’

Horas depois do desabafo do ex, cantora publicou nas redes sociais uma foto em festa temática comemorando a separação

Reprodução/Instagram/@jojotodynho/Reprodução/Twitter/@lucassouzaofl Jojo Todynho e Lucas Souza oficializaram o fim do casamento nesta quinta-feira, 3



Na noite da última quarta-feira, 3, o agora ex-marido de Jojo Todynho desabafou sobre fim do processo de divórcio com a cantora. Nas redes sociais, Lucas Souza disse estar triste mas que irá seguir em frente. “Hoje foi o dia mais triste da minha vida! Não tive tempo para parar e chorar”, escreveu. “Eu não sei de mais nada! O que importa é que Deus sabe de tudo! Estou muito mal, Porém bola para frente!” Enquanto isso, sua ex-esposa celebrava o fim do relacionamento no Instagram, em festa especial de Halloween com o tema divórcio. Em foto com mais de 1 milhão de curtidas, a funkeira aparece de batom vermelho e macacão marcando a silhueta, com recortes na lateral do corpo. Na legenda, ela escreveu: “Halloween divórcio fantasy”. O casal enfrentava problemas publicamente desde o último mês, quando Jojo foi ao ar em podcast e revelou ter tirado a virgindade do marido. No início, fãs do casal especulavam que o fim do casamento era falso. Antes mesmo de assinar o divórcio, Lucas Souza foi visto aos beijos com a influenciadora digital Liziane Gutierrez.

Hoje foi o dia mais triste da minha vida!!! Mais não tive tempo pra parar e chorar — Lucas Souza (@lucassouzaofl) November 3, 2022

