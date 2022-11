Ex-marido de Jojo Todynho é flagrado com ex-Fazenda em festa; cantora se manifesta

Lucas Souza estava em clima de romance com Liziane Gutierrez; artista negou que chorou em balada ao ver o militar beijando outra mulher no último fim de semana

O militar Lucas Souza, ex-marido da cantora Jojo Todynho, foi flagrado em clima de romance com a modelo Liziane Gutierrez, ex-participante de “A Fazenda 13”, em uma casa de shows do Rio de Janeiro. As imagens foram divulgadas pela página do Instagram Gossip do Dia (veja abaixo). Esse não seria o primeiro ex da dona do hit Que Tiro Foi Esse que Liziane vive um affair. Ela também já teria ficado com Márcio Felipe, ex-namorado da cantora. Na última terça-feira, 1, Jojo se manifestou após o colunista Leo Dias, do Metrópoles, divulgar que ela foi vista chorando em uma balada no sábado, 29, após ver o ex-marido beijando outra mulher. No entanto, não foi divulgado se nessa ocasião ele estava com Liziane ou com outra pessoa. “O Lucas foi querer arrumar tumulto comigo lá e os seguranças tiraram ele [do local]. Ele estava do outro lado do camarote. A menina parecia que ia para o show de Barretos, estava de bota. Beijava o Lucas e olhava para mim como se ela tivesse ganhado um prêmio. Amor, isso para mim não é prêmio nenhum, porque de tantas pic*s que eu sentei, eu fazia um avião para ir para os Estados Unidos. Eu não vou ficar chorando por causa de homem”, declarou a cantora nos stories do Instagram. “Para quem estava chorando mais cedo nos stories e depois estava na balada parecendo Stevie Wonder com óculos na cara e dançando, superou rápido. Beijando outra, superou rápido. Vocês olhem bem para minha cara, [acham] que eu vou ficar na rua, em balada, chorando por causa de homem, se manca.” Na noite de terça-feira, Jojo postou um vídeo rebolando em uma pista de dança e provocou: “Olha eu chorando (risos)”.