Após dizer que marido é seu dono, Andressa Urach reforça submissão: ‘Última palavra é dele’

Modelo começou a ser questionada quando publicou uma foto com uma blusa decotada e escreveu que pertencia a Thiago: ‘A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo’

Instagram/@andressaurachoficial Andressa Urach disse que é submissa ao marido, o oficial de justiça Thiago Lopes



A modelo Andressa Urach voltou a falar nas redes sociais que é submissa ao seu marido, o oficial de justiça Thiago Lopes. A fala começou a repercutir nesta sexta-feira, 25, quando a ex-Miss Bumbum publicou uma foto com uma blusa decotada e escreveu: “Sou todinha do meu dono Thiago Lopes. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido”. Ela pediu, ainda, que as feministas respeitassem a sua decisão e disse que iria orar para que elas tivessem um marido maravilhoso e homem de Deus. “Então vocês vão amar ser submissas”, escreveu. Andressa passou a ser muito criticada pelos seguidores e, horas depois, publicou uma foto com o marido reiterando a fala.

“Eu não sou feminista, respeito quem seja, porque cada um é feliz como quer. Eu tenho minha profissão e escolhi ser mulher de um homem e ser submissa a ele. Sou feliz assim. Não preciso dele, mas escolhi ser dele. Com muito prazer e temor sou submissa à autoridade dele. E sim, a última palavra é dele, pois não é qualquer homem, mas um homem que teme a Deus e não me faz mal, e sim bem todos os dias. Amo ser cuidada por ele. Nunca fui amada e cuidada como ele cuida de mim e do meu filho”, disse. Ela reclamou, ainda, que quando era solteira e “fazia tudo o que queria” era criticada, e que continua sendo agora que é “casada e submissa ao seu marido”. A modelo negou, também, que ser submissa significa ser escrava. “Ser submissa é retribuir alguém que cuida bem de você e que te ama. Então, mulheres, quando vocês encontrarem o homem de Deus, que Ele preparou para vocês, vocês terão prazer em se cuidar para o marido e ser submissas a ele”.

A modelo Faby Monarca não concordou com a fala de Andressa. “A vida é sua, mas dizer que uma pessoa é seu dono?! eu hein!!! Porém cada um se submete ao que quiser na vida né, quem sou eu pra julgar”, escreveu na publicação. “Deus me free chamar homem de meu dono”, afirmou outra seguidora de Andressa. “Senti vergonha por ela”, disse outra. “Troca a palavra ser submissa com ser recíproco. Pelo amor! Ser submissa não é positivo não…”, sugeriu um seguidor. Andressa e Thiago se casaram no civil em abril de 2021, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. “Oficialmente meu, este lindo oficial de justiça que eu amo tanto! @tnlopes10. Obrigada minha vida por ser tão zeloso, leal e amoroso com nossa família. Para sempre meu Thiago”, afirmou a modelo na época.

