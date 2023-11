Fã de Taylor Swift morre após passar mal durante show no Rio de Janeiro

Jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória e chegou a ser socorrida, mas não resistiu; cantora lamentou o ocorrido em suas redes sociais

MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Fãs de Taylor Swift em frente ao Estádio Engenhão



Uma fã da cantora da Taylor Swift morreu depois de passar mal pouco antes do início da apresentação da cantora no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira, 17. Ana Clara Benevides, de 23 anos, moradora de Rondonópolis, no Mato Grosso. A jovem chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Salgado Filho, mas não resistiu e morreu. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. A morte da jovem chocou os fãs da cantora, que também se manifestou em suas redes sociais. “Não posso acreditar no que estou escrevendo, mas venho comunicar a morte de uma fã pouco antes do meu show. Não consigo dizer o quão devastada estou por conta disso”, postou a cantora em seus stories. Ela lamentou a perda e disse que os pensamentos estão com a família e com os amigos da jovem “Não serei capaz de falar sobre isso no palco, porque me sinto tomada pelo luto somente em pensar”. Taylor está no Brasil para uma série de seis shows pela “The Eras Tour”. Esta foi a primeira apresentação da turnê. Muitas pessoas passaram mal durante o show. Fazia muito calor no momento do show. Segundo o Inmet, a máxima era de 39,1ºC. Não era permitida a entrada de água. A estimativa é de que aproximadamente mil pessoas desmaiaram no local por cona do forte calor.

*Com informações do repórter Daniel Lian