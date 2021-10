‘Arrasado pela perda’ diz Joel Souza sobre diretora morta com tiro acidental

Diretor de ‘Rust’ afirmou que Halyna Hutchins era ‘gentil, vibrante, incrivelmente talentosa’; cineasta também foi ferido após disparo feito pelo ator Alec Baldwin

Phillip Caruso/REUTERS Diretor Joel Souza também foi ferido após disparo acidental em set de filmagem



O diretor de cinema Joel Souza se manifestou pela primeira vez após o acidente que matou a diretora de fotografia, Halyna Hutchins, no set de filmagem de “Rust”. O cineasta afirmou estar “arrasado com a perda de minha amiga e colega Halyna”. Segundo ele, a diretora “era gentil, vibrante, incrivelmente talentosa, lutou por cada centímetro e sempre me incentivou a ser melhor”, de acordo com um comunicado enviado ao site Deadline. Souza também foi ferido pelo disparo feito pelo ator Alec Baldwin, nesta quinta-feira, 21. Ele foi atingido no ombro e recebeu alta já na sexta-feira, 23. “Estou humilde e grato pela demonstração de afeto que recebemos de nossa comunidade de cineastas, do povo de Santa Fé e das centenas de estranhos que chegaram. Com certeza vai ajudar na minha recuperação”, disse.

Um membro da equipe de “Rust” avisou para Baldwin que a arma era segura momentos antes de o ator disparar e matar acidentalmente a diretora de fotografia, segundo documentos divulgados nesta sexta-feira. A polícia de Santa Fé, onde as filmagens estavam sendo rodadas, foi ao set com um mandado para recolher armas e munições usadas nas gravações, bem como o figurino que Baldwin vestia no momento do acidente.

Em depoimento, o ator afirmou que não sabia que a arma estava carregada com munição de verdade. Baldwin disse que a morte foi “um trágico acidente” e que está “cooperando totalmente com a investigação policial para resolver como essa tragédia ocorreu”. Ele também informou estar em contato com o marido dela, oferecendo apoio a ele e sua família. O acidente ocorreu durante as filmagens do longa-metragem “Rust”. Trata-se de um filme de velho oeste, vivido em 1880, estrelado e produzido por Baldwin. Hutchins tinha 42 anos, era diretora de fotografia e fez filmes, curtas e produções para a televisão desde 2012. Ela nasceu na Ucrânia, onde se formou em jornalismo. Depois, em Los Angeles, fez faculdade de cinema.