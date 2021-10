‘Não há palavras para explicar meu choque e tristeza’, diz Alec Baldwin após morte de diretora

Ator, que disparou arma acidentamente no set de filmagem de ‘Rush’, afirmou que está cooperando com as investigações policiais

Reprodução/Instagram/alecbaldwininsta/22.10.2021 Alec Baldwin atirou acidentalmente no set de filmagem



O ator Alec Baldwin se manifestou sobre o incidente em que disparou uma arma cenográfica e matou uma mulher no set de filmagens do longa “Rust“, no Novo México, nesta quinta-feira, 22. “Não há palavras para expressar meu choque e tristeza em relação ao trágico acidente que tirou a vida de Halyna Hutchins, esposa, mãe e nossa colega profundamente admirada. Estou cooperando totalmente com a investigação policial para resolver como essa tragédia ocorreu”, afirmou o artista em sua conta do Twitter. “Estou em contato com o marido dela, oferecendo meu apoio a ele e sua família. Meu coração está partido por seu marido, seu filho e por todos que conheciam e amavam Halyna”, completou. Halyna Hutchins, de 42 anos, era diretora de fotografia do filme. O diretor do longa, Joel Souza, 42, foi baleado no ombro e encaminhado para o hospital, mas passa bem.

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021